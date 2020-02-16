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Hokeyde Türkiye Avrupa’da söz sahibi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.02.2020 17:56 | Son Güncelleme

THF Başkanı Sadık Karakan, Hokey sporunun Türkiye’de hızla yaygınlaştığını ve son yıllarda uluslararası arenada Türkiye’nin söz sahibi haline geldiğini ifade etti.Antalya’nın Alanya ilçesinde Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 sona erdi.

THF Başkanı Sadık Karakan, Hokey sporunun Türkiye’de hızla yaygınlaştığını ve son yıllarda uluslararası arenada Türkiye’nin söz sahibi haline geldiğini ifade etti.
Antalya’nın Alanya ilçesinde Atatürk Spor Salonunda gerçekleştirilen Eurohockey Indoor Club Trophy 2020 sona erdi. Şampiyonada katıldığı bütün maçları yenilgisiz kazanan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımı birinci olurken, Hırvatistan’ın Zelina Takımı ikinciliği, Fransa’nın Luc Ronchin HC takımı üçüncülüğü kazandı. Şampiyona sonrası düzenlenen kupa töreninde konuşan Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, “Türkiye bu gün buralara kolay gelmedi. Dişimizle tırnağımızla yıllarca çaba gösterdik. Hokey sporunun yaygınlaşması için federasyon olarak birçok projeye imza attık ve kulüplerimizin gelişmesi için gerekli her türlü desteği sağladık. Bugün dünyanın ve Avrupa’nın hokey alanında söz söyleyen ülkesi haline geldik. Gaziantep Polisgücü şu anda Avrupa’nın en güçlü 8 takımı içerisinde yerini alıyor. Ülkemiz bu şampiyonlukla birlikte Avrupa’nın en üst hokey ligi olan EuroHockey Indoor Club Cup’a yükseldi. Bu başarıda büyük emekleri olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanımız aynı zamanda yönetim kurulu üyemiz Mehmet Kaplan’ın şahsında bütün hokeycilerimizi, hokey ailemizi ve bizlere destek veren herkesi kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de bizler daha iyiyi başarmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Okul sporları arasında da yer alan hokeyin gelişmesi ve bütün kategorilerde Avrupa ve dünyada ülkemizin adının duyurulması, İstiklal Marşımızın okutulması ve şanlı bayrağımızın gönlere çekilmesi için elimizden gelenleri yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
Sadık Karakan, tören sonrası Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımının başarılı sporcularına madalyalarını takarken, Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan ve Takım Kaptanı Yusuf Yaşar’a Avrupa Hokey Federasyonu Genel Müdürü Angus Kirkland ve THF Başkanı Sadık Karakan şampiyonluk kupasını verdi.

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