Hokeyin Sultanları Avrupa’nın dört büyükleri arasında

Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi’nde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa’nın en büyük dört kulübü arasına girdi.

Litvanya’nın Siauliai kentinde 21-23 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyon Kulüpler Trophy Ligi’nde mücadele eden Türkiye temsilcisi Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa’nın en büyük dört kulübü arasına girdi. Bu yıl ilk kez Trophy liginde oynayan Gaziantep Polisgücü Spor Kadın Hokey Takımı, Avrupa’nın en güçlü takımlarıyla mücadele ederek ilk dört takım arasında yerini alırken, 2021’de de Türkiye’yi temsil etme hakkı kazandı.

Şampiyona sonrası bir değerlendirme yapan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye ilk kez Avrupa’nın en üst liglerinden birisi olan Trophy liginde temsil edildi. Takımımız ilk dört takım arasında kalarak 2021’de de Türkiye’nin bu ligde temsil edilmesini sağladı. Biliyorsunuz 2020 yılının Şubat ayında kadın ve erkek takımlarımız THF Süper Liglerinde ayrı ayrı şampiyon oldu ve her iki Süper Lig kupasını Gaziantep’e kazandırdı. Ardından Alanya’da Gaziantep’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Erkekler Salon Hokeyi Avrupa Trophy Şampiyonasında erkek takımımız Avrupa Şampiyonu olarak ülkemizin en üst lig olan EuroHockey Indoor Club Cup’a yükselmesini sağladık. Kadınlarda ise ilk kez yarıştığımız Trophy Liginde iki galibiyet, iki mağlubiyet ve bir beraberlik kazanarak Trophy Liginde kalmayı başardık. Sporcularımızla ve teknik heyetimizle gurur duyuyorum. Önümüzde Mayıs 2020’de açık alan Avrupa Şampiyonaları var. Kadın ve erkek takımlarımız bu kez de açık alan Avrupa Şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. Bundan sonraki hedefimiz açık alanda ülkemizi başarıyla temsil etmektir” dedi.