Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Hollanda basını: Cocu ayrılık biletini garantiledi
Hollanda basınından çarpıcı Cocu manşetleri
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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu.
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Teknik direktör Phillip Cocu’nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.
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3-0’lık Çaykur Rizespor mağlubiyetinin hemen ardından manşetlere çıkan Cocu’nun görevini kaybedebileceği ifade edildi.
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Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığını kullandı.
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Cocu’nun maç öncesi ligde sondan ikinci sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.
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NUSPORT da, “Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” başlığını yazarken, Hollandalı teknik adamın bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldığını vurguladı.
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FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullandı.
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Haberin detayında da Fenerbahçe’nin 14. Sırada olduğu, sadece ligde değil Avrupa’da da kötü durumda olduğu aktarıldı.
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Sportnieuws ise, Cocu’nun ayrılığa yakın olduğunu ima ederek, “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı.
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NOS televizyonu da, “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” ifadelerini tercih etti.
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Telegraaf Gazetesi de geniş yer vererek, “Cocu’nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
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VoetbalPremieur’da ise, “Cocu için büyük problemler: 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi” diye yazdı.
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