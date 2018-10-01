Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

Hollanda basını: Cocu ayrılık biletini garantiledi

Hollanda basınından çarpıcı Cocu manşetleri

1 / 12 Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu.

2 / 12 Teknik direktör Phillip Cocu’nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.

3 / 12 3-0’lık Çaykur Rizespor mağlubiyetinin hemen ardından manşetlere çıkan Cocu’nun görevini kaybedebileceği ifade edildi.

4 / 12 Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığını kullandı.

5 / 12 Cocu’nun maç öncesi ligde sondan ikinci sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.

6 / 12 NUSPORT da, “Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” başlığını yazarken, Hollandalı teknik adamın bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldığını vurguladı.

7 / 12 FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullandı.

8 / 12 Haberin detayında da Fenerbahçe’nin 14. Sırada olduğu, sadece ligde değil Avrupa’da da kötü durumda olduğu aktarıldı.

9 / 12 Sportnieuws ise, Cocu’nun ayrılığa yakın olduğunu ima ederek, “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı.

10 / 12 NOS televizyonu da, “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” ifadelerini tercih etti.

11 / 12 Telegraaf Gazetesi de geniş yer vererek, “Cocu’nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.