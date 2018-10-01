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Hollanda basınından Cocu için bomba iddia

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.10.2018 09:29 | Son Güncelleme

Fenerbahçe’nin 3-0’lık Çaykur Rizespor yenilgisi Hollanda’da geniş yankı uyandırdı. İşte Hollanda basınının Phillip Cocu ile ilgili manşetleri...

Hollanda basını: Cocu ayrılık biletini garantiledi

Hollanda basınından çarpıcı Cocu manşetleri

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Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor’a 3-0 yenilmesi Hollanda basınında geniş yankı buldu.
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Teknik direktör Phillip Cocu’nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.

Teknik direktör Phillip Cocu’nun sarı-lacivertli takımla sezon başından bu yana gösterdiği kötü performansın devam etmesinin sıkıntılı olduğu dile getirildi.
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3-0’lık Çaykur Rizespor mağlubiyetinin hemen ardından manşetlere çıkan Cocu’nun görevini kaybedebileceği ifade edildi.

3-0’lık Çaykur Rizespor mağlubiyetinin hemen ardından manşetlere çıkan Cocu’nun görevini kaybedebileceği ifade edildi.
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Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığını kullandı.

Football Orange sitesi, “Utanç verici skorun ardından Cocu uçurumun kenarında” başlığını kullandı.
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Cocu’nun maç öncesi ligde sondan ikinci sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.

Cocu’nun maç öncesi ligde sondan ikinci sırada olan bir takıma karşı farklı yenildiği dile getirildi.
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NUSPORT da, “Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” başlığını yazarken, Hollandalı teknik adamın bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldığını vurguladı.

NUSPORT da, “Cocu, Fenerbahçe’nin umutsuzca yenilgisinden sonra ciddi anlamda baskı altında” başlığını yazarken, Hollandalı teknik adamın bir kez daha kötü bir mağlubiyet aldığını vurguladı.
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FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullandı.

FC Update sitesi de, “Cocu, utanç verici yenilgi sonrası, tehlike altında” ifadelerini kullandı.
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Haberin detayında da Fenerbahçe’nin 14. Sırada olduğu, sadece ligde değil Avrupa’da da kötü durumda olduğu aktarıldı.

Haberin detayında da Fenerbahçe’nin 14. Sırada olduğu, sadece ligde değil Avrupa’da da kötü durumda olduğu aktarıldı.
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Sportnieuws ise, Cocu’nun ayrılığa yakın olduğunu ima ederek, “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı.

Sportnieuws ise, Cocu’nun ayrılığa yakın olduğunu ima ederek, “Cocu, aldığı kötü yenilgi sonrası Hollanda’ya dönüş biletini hemen hemen garantiledi” yorumunu yaptı.
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NOS televizyonu da, “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” ifadelerini tercih etti.

NOS televizyonu da, “Cocu kötü yenilgi sonrası ayrılık noktasına yaklaştı” ifadelerini tercih etti.
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Telegraaf Gazetesi de geniş yer vererek, “Cocu’nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.

Telegraaf Gazetesi de geniş yer vererek, “Cocu’nun şansı düştü. Cocu, Fenerbahçe’de çok kötü bir başlangıç yaptı” değerlendirmesinde bulundu.
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VoetbalPremieur’da ise, “Cocu için büyük problemler: 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi” diye yazdı.

VoetbalPremieur’da ise, “Cocu için büyük problemler: 3-0’lık yenilgi sonrası Fenerbahçe düşme hattına geldi” diye yazdı.
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Phillip Cocu Fenerbahçe hollanda basını Çaykur Rizespor

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