Hollanda medyasında 6-1'lik Türkiye galibiyeti: 'Portakallar intikamını aldı'

Hollanda Milli Futbol Takımı'nın, Dünya Kupası G grubu eleme maçında grup lideri Türkiye'yi 6-1 mağlup etmesi, Hollanda'daki medyada geniş yer buldu.

Hollanda medyasına göre, ilk grup eleme maçında Türkiye'ye 4-2 yenilen "Portakallar", en güçlü rakibini hezimete uğratarak, intikamını aldı.

Luis van Gaal'ın teknik direktörlük görevine başlamasının ardından yeniden ivme kazanan Hollanda Milli Takımı, Türkiye galibiyetiyle, grup liderliğini de ele geçirdi.

Amsterdam Johan Cruijf Arena Stadyumu'nda oynanan karşılaşma öncesi Türk Milli Takımı'ndan övgüyle söz eden van Gaal, disiplinli ve deneyimli bir çalıştırıcı olan Teknik Direktör Şenol Güneş'in ekibinin hafife alınmaması gerektiğini söylemişti.

Hollanda medyası da, Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (Euro 2020) golsüz tamamlayan Türkiye'nin, liderliği korumak için katı bir savunma yapacağını düşünüyordu.

Ancak maçın ilk dakikasında gelen gol, Luis van Gaal ve Hollanda Milli Takımı'nı rahatlattı. Oyuna 1-0 önde başlamanın avantajını iyi kullanan "Portakallar", yaklaşık 1 ay önce göreve başlayan Teknik Direktör van Gaal'ın kafasındakileri sahaya yansıtmayı başardı.

Türk Milli Takımı'nın etkisiz kalması ve Çağlar Söyüncü'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kalması, Hollanda Milli Takımı'nın farkı açmasını sağladı.

Hollanda medyasına göre, maça "rüya gibi bir başlangıç yapan" Portakallar, "pembe bulutların üzerinde uçtuğu bir gece" yaşadı.

Maçta 3 gol atan ve bir de asist yapan Mephis Depay, Hollanda'nın galibiyetindeki en etkili isim oldu. Depay, Patrick Kluivert ve Wesley Snijder'i geride bırakarak, Hollanda Milli Takımı'nın en fazla gol atan 10 futbolcusu arasında girdi.

Hollandalı futbolcu, Johan Cruijff ve Abe Lenstra ile birlikte turunculu forma ile 33 gole ulaştı.

Maçı canlı veren kamu yayıncısı NOS'a göre, Türkiye'yi 6-1 yenen Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası sahnesine yeniden döndü. NOS'un yorumcuları Pierre van Hooijdonk ve Rafael van der Vaart, Hollanda'nın, 55. saniyede gelen golle, maça harika bir başlangıç yaptığını belirterek, sonucu "çılgın ve inanılmaz" diye değerlendirdi.

Ülkenin etkili gazetelerinden De Telegraaf da, "Türkiye'yi hezimete uğratan Portakallar, Dünya Kupası'na doğru adım attı" başlığıyla verdiği haberde, Türk takımının savunmada büyük boşluklar verdiğini vurguladı.

Gazete, "Direksiyondaki Memphis Depay ile Portakallar pole pozisyonunu ele geçirdi" yorumunu yaptı. Amsterdam'daki maçın, Hollanda açısından en zor karşılaşma olduğunu belirten De Telegraaf'a göre, Turunculu takım, 24 Mart'ta İstanbul'da 4-2 yenildiği Türkiye'ye karşı büyük bir zafer elde etti.

De Telegraaf, ilk golü atan Davy Klaassen'in, eski Teknik Direktör Frank de Boer tarafından Avrupa Şampiyonası kadrosuna alınmasına rağmen, 1 dakika bile oynatılmadığına işaret etti.

Haber portalı Nu.nl, "Depay'ın attığı 3 golle Türkiye karşısında vals yapan Hollanda'nın, G grubunda birinciliğe yükseldiğini" belirtti.

Voetbal International dergisi de, "Amsterdam'daki gala gecesinde Portakallar Türkiye'den intikamını aldı" başlığını kullandı. Dergiye göre, "Amsterdam'daki futbol şöleninde Hollanda, Türkiye'yi kıymaya çevirdi."

Voetbal International'ın haberinde, Depay'ın liderliği sayesinde, Hollanda'nın kağıt üzerindeki en büyük rakibi olan ay yıldızlı ekip, hezimete uğradı. Dergi, Luis van Gaal'ın düşüncelerini sahaya yansıtırken hiç hata yapmadığını belirti.

AD gazetesi ise, teknik direktör değişikliğinden sonra henüz oturmayan Hollanda Milli Takımı'nın, Memphis Depay'ın "hat-tricki" sayesinde mükemmel bir iş çıkardığını yazdı. Gazeteye göre, grup liderliğine yükselen Portakallar, Dünya Kupası'na güvenle gidebilir.

RTL Haber de, G grubunda ilk sırayı alan takımın Katar'daki Dünya Kupası elemelerine doğrudan katılacağına işaret ederek, Hollanda'nın 2014'ten bu yana ilk kez bir Dünya Kupası'na katılma konusunda büyük avantaj yakaladığını vurguladı.

Grup elemelerine lider başlayan Türkiye'nin büyük bir üzüntü yaşadığını belirten RTL Haber, Karadağ beraberliği ve Hollanda yenilgisi ile 3. sıraya gerilediğini anımsattı.

Teknik Direktör van Gaal, Hollanda Milli Takımı vizyonunun gerçekleştiğini belirterek, "Büyük bir kumardı ama beni kabul ettiler" dedi. Harika ve mutlu bir takıma sahip olduğunu söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, Türkiye karşısında elede edilen 6-1'lik galibiyeti, büyük bir başarı olarak değerlendirdi.

Van Gaal, takımının hala çok fazla top kaybı yaşadığını bu nedenle henüz daha istediği noktada olmadığına dikkati çekti.

Hollanda Milli Takımı kaptanı Virgil van Dijk maçı, "Oldukça güzel bir akşamdı" sözleriyle değerlendirirken, erken gelen golün stadyumdaki Türk Milli Takımı taraftarlarının da "susmasına yardımcı olduğunu" söyledi.

Maçın en etkili ismi olan Depay ise, harika bir başlangıç yapmasına rağmen hala eksikleri bulunduğunu belirterek, "Sonuçtan memnunum ama kendimden daha fazlasını bekliyorum" dedi.

