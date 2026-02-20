Osimhen için geldiler! Sara'ya hayran kaldılar: Galatasaray tarihinin en yüksek satışı olabilir

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı karşılaşmada Victor Osimhen için tribünde bulunan Avrupalı scoutlar, Gabriel Sara’nın performansından fazlasıyla etkilendi. Orta sahadaki dinamizmi, skor katkısı ve oyun hakimiyetiyle dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu, İtalya’daki rövanş maçında da özel olarak takip edilecek isimler arasında yer alıyor.

BREZİLYALILAR ARASINDAN BU HAFTA SIYRILDI...

Galatasaray’ın orta sahadaki dinamosu Gabriel Sara, kilit pas istatistiğinde Avrupa devlerinin Brezilyalılarını geride bıraktı. Yıldız futbolcu, 19 kilit pasla listenin zirvesine yerleşerek dikkatleri üzerine çekti.

Sara’yı 18 kilit pasla Vinicius Junior takip ederken, Carlos Henrique 14, Gabriel Martinelli 12 ve Raphinha ise 11 kilit pasla sıralamada yer aldı. Hücum organizasyonlarının merkezinde oynayan Sara, oyun görüşü ve pas kalitesiyle takımının üretkenliğinde başrolü üstleniyor.

HAFTANIN 11'İNE SEÇİLDİ!

Davinson Sanchez ve Gabriel Sara, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

PERFORMANSINA HAYRAN KALDILAR!

Sabah gazetesinin haberine göre; Victor Osimhen'i takip etmeye gelen scoutlar, Gabriel Sara'nın performansına hayran kaldı. Gabriel Sara, İtalya'daki rövanş maçında da tribünde özel olarak izlenecek.

Galatasaray, Premier Lig'den talipleri olan Gabriel Sara'ya 30 M€'nun üzerinde değer biçiyor. Bu transfer gerçekleştiği taktirde kulüp tarihine de geçebilir. Hatırlanacağı üzere Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli transfer satışı 30 milyon euro ile Sacha Boey olmuştu.

BREZİLYA HAYALİ VAR!

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin yardımcısı, Galatasaray'ın Juventus ile deplasmanda oynayacağı maçta Gabriel Sara'yı izleyedi. Juventus maçında resmen döktüren yıldız oyuncu performansıyla tam not alırken, Brezilya Milli Takımı hayalini sürdürüyor.

JUVENTUS PERFORMANSI GÖZ DOLDURDU!

Gabriel Sara, Juventus ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında adeta kusursuz bir performans sergiledi. Brezilyalı orta saha, mücadeleyi 1 gol ve 1 asistle tamamlarken takımının hücumdaki en etkili ismi oldu. Attığı kilit paslarla oyunun yönünü belirleyen Sara, aynı zamanda sahada en fazla adam eksilten oyuncu olarak bireysel kalitesini de ortaya koydu.

Pas oyunundaki başarısı ise performansını zirveye taşıdı. Maçı yüzde 94 isabetli pas oranıyla tamamlayan yıldız isim, rakip yarı sahada da aynı yüzdeyi yakalayarak üst düzey bir istikrar sergiledi. Hem skor katkısı hem oyun içi etkinliğiyle Gabriel Sara, Juventus karşısında orta sahada fark yaratan isim oldu.

2003'DEN BERİ BİR İLK...

Gabriel Sara Sofascore verilerine göre, Juventus maçındaki performansıyla Galatasaray tarihine geçen en yüksek Şampiyonlar Ligi puanlarından birini aldı. (2003 yılından bu yana.)