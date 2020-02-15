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Hollanda MÜSİAD’tan KATSO’ya ziyaret

KARS HABERLERİ  | 15.02.2020 13:36 | Son Güncelleme

MÜSİAD Amsterdam Şube Başkan Ümit Akbulut, MÜSİAD Den Haag Başkanı Hamza Çelik ve MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın başkanlığındaki heyet, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret etti.Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, MÜSİAD Başkanı Şahin Aydın ile MÜSİAD Hollanda temsilcilerinin Kars Ticaret ve Sanayi Odası’na yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Alibeyoğlu, “Öncelikle Karsımızın kalkınması ve gelişmesi inancıyla çalışan, Karsımız için değer üreten, ilimizin ve bölgemizin geleceği için büyük bir özveriyle gayret gösteren tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum.

MÜSİAD Amsterdam Şube Başkan Ümit Akbulut, MÜSİAD Den Haag Başkanı Hamza Çelik ve MÜSİAD Kars Şube Başkanı Şahin Aydın başkanlığındaki heyet, Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu’nu ziyaret etti.
Kars Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Alibeyoğlu, MÜSİAD Başkanı Şahin Aydın ile MÜSİAD Hollanda temsilcilerinin Kars Ticaret ve Sanayi Odası’na yapmış olduğu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Alibeyoğlu, “Öncelikle Karsımızın kalkınması ve gelişmesi inancıyla çalışan, Karsımız için değer üreten, ilimizin ve bölgemizin geleceği için büyük bir özveriyle gayret gösteren tüm iş dünyası temsilcilerimizi yürekten kutluyorum. İlimiz son dönemlerde bölgenin parlayan yıldızı konumuna gelmiştir. Önceki dönemlerde tarım ve hayvancılık ile anılan ilimiz artık bir turizm kenti olma yolunda emin adımlar ile ilerlemektedir. İlimize gelen turist sayısı her dönem artış göstermekle birlikte turizme yapılan yatırımlar da her yıl artış göstermektedir. Ayrıca Bakü-Tiflis Kars Demir yolu hattının aktif olarak faaliyete geçmesi ve buna paralel olarak Kars Lojistik Merkezi projesinin tamamlanmasının ardından Kars’ın sadece bölgenin değil ülkenin de parlayan yıldızı olacağını rahatlıkla söylememiz mümkündür. Bundan dolayı ben tüm iş insanlarımıza Kars’taki pastadan paylarını almalarını öneriyorum” dedi.
MÜSİAD’ı temsilen söz alan MÜSİAD Kars Başkanı Şahin Aydın, “MÜSİAD yönetimi olarak her konuda, her kesimin fikirlerine ve istişarelere her zaman açık olmaya gayret gösterdik. Kentimize katma değer katan herkesin yanındayız. Hepimizin ortak paydası ve derdi kentimizi, ülkemizi daha iyi noktalara getirmek. Bunun için hepimize büyük görevler düşüyor. MÜSİAD olarak Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmalarını takdirle karşılıyorum. Yürüteceğiniz çalışmalarda ve projelerde MÜSİAD olarak üzerimize düşen bir görev olursa da her zaman sizlerin yanındayız” diye konuştu.
Hollanda MÜSİAD üyelerine Kars’ı tanıtan sunumların ardından toplantı son buldu.

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