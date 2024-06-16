Hollanda'ya Polonya karşısında galibiyeti eski Beşiktaşlı Weghorst getirdi!

Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk haftasında D Grubu’nda Polonya ile Hollanda, Hamburg şehrinde yer alan Volksparkstadion Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hollanda maçı 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

WEGHORST HAYAT VERDİ

Karşılaşmanın son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilirken, Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst sahneye çıktı ve Hollanda'yo 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

ANTALYASPOR'UN GOLCÜSÜ DE ATTI

Öte yandan sezonu Antalyaspor’da geçiren Polonyalı futbolcu Adam Buksa, mücadelenin 16. dakikasında müsabakanın ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Buksa, 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski de mücadeleye 11’de başlarken, 46. dakikada yerini Jakub Moder’e bıraktı. Başakşehir’in 28 yaşındaki Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ise forma şansı bulamadı.





