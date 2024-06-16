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Hollanda'ya Polonya karşısında galibiyeti eski Beşiktaşlı Weghorst getirdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.06.2024 17:58
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EURO 2024 D Grubu'nda Hollanda, Polonya'yı 2-1 mağlup etti. Hollanda'ya galibiyeti getiren golü 83. dakikada eski Beşiktaş futbolcusu Wout Weghorst kaydetti.

Hollanda'ya Polonya karşısında galibiyeti eski Beşiktaşlı Weghorst getirdi!
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
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Almanya’da düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk haftasında D Grubu’nda Polonya ile Hollanda, Hamburg şehrinde yer alan Volksparkstadion Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Hollanda maçı 2-1 kazanarak turnuvaya galibiyetle başladı.

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Sırbistan Sırbistan
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MS
Polonya Polonya
1 - 2
Hollanda Hollanda

WEGHORST HAYAT VERDİ

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Karşılaşmanın son anlarına 1-1'lik eşitlikle girilirken, Beşiktaş'ın eski golcüsü Weghorst sahneye çıktı ve Hollanda'yo 2-1 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu.

ANTALYASPOR'UN GOLCÜSÜ DE ATTI

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Öte yandan sezonu Antalyaspor’da geçiren Polonyalı futbolcu Adam Buksa, mücadelenin 16. dakikasında müsabakanın ilk golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Buksa, 90 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçeli orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski de mücadeleye 11’de başlarken, 46. dakikada yerini Jakub Moder’e bıraktı. Başakşehir’in 28 yaşındaki Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek ise forma şansı bulamadı.

Euro 2024 Canlı Skor


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Hollanda Polonya euro 2024
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