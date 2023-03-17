Hollanda'ya teşekkür edip Türkiye'yi seçti! Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı

Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı.

"AY YILDIZLI FORMAYI GURURLA TEMSİL ETMEYE KARAR ALDIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Alt yaş kategorilerinde Hollanda'nın formasını giyen Naci Ünüvar, yaptığı paylaşımda Hollanda'ya teşekkür etti. Naci, "Hollanda forması giymek büyük bir onurdu. Tüm eğitmenlere, personellere ve takım arkadaşlarıma güzel zamanlar için teşekkür ediyorum" dedi.

HOLLANDA'YI SEÇEBİLİRDİ

2003 yılında Hollanda'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Naci Ünüvar, Türk milli takımını seçtiğini duyurmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

