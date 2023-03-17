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Hollanda'ya teşekkür edip Türkiye'yi seçti! Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı

17.03.2023 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'un Ajax'tan kiraladığı 19 yaşındaki Naci Ünüvar, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı. Hollanda ile de görüşmelerini sürdüren kanat oyuncusu, yapılan müzakereler sonrası kararını verdi.

Hollanda'ya teşekkür edip Türkiye'yi seçti! Trabzonspor forması giyen Naci Ünüvar, Milli Takım tercihini açıkladı
Naci Ünüvar

Naci Ünüvar

HOL Hollanda
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un genç oyuncusu Naci Ünüvar, milli takım tercihini açıkladı.

"AY YILDIZLI FORMAYI GURURLA TEMSİL ETMEYE KARAR ALDIM"

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Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünüvar, "Ay Yıldızlı formayı gururla temsil etmeye karar aldım. İnşallah Türk Milli takımıyla nice başarılar kazanacağız" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

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Alt yaş kategorilerinde Hollanda'nın formasını giyen Naci Ünüvar, yaptığı paylaşımda Hollanda'ya teşekkür etti. Naci, "Hollanda forması giymek büyük bir onurdu. Tüm eğitmenlere, personellere ve takım arkadaşlarıma güzel zamanlar için teşekkür ediyorum" dedi.

HOLLANDA'YI SEÇEBİLİRDİ

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2003 yılında Hollanda'da dünyaya gelen 19 yaşındaki Naci Ünüvar, Türk milli takımını seçtiğini duyurmasının ardından Trabzonsporlu taraftarlar tarafından büyük alkış aldı.

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