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Hollanda’dan geldiler Türkiye turu yaptılar

KAYSERİ HABERLERİ  | 02.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

Hollanda’da kurulu bulunan T-Bikers motosiklet kulübünün 5 üyesi, 8.

Hollanda’da kurulu bulunan T-Bikers motosiklet kulübünün 5 üyesi, 8. Türkiye turu kapsamında Kayseri’de mola verdi. T-Bikers üyelerine Kayseri Motosiklet Kulübü KAYMOK ev sahipliği yaptı.
6 Haziran’da Hollanda’dan yola çıkan T-Bikers motosiklet kulübü üyeleri Edirne’den giriş yaptıkları Türkiye’de Ege ve Akdeniz sahillerini turladıktan sonra Kayseri’de mola verdi. Kayseri Motosiklet Kulübü (KAYMOK) tarafından ağırlanan T-Bikers üyeleri Kayseri’de en çok Erciyes Dağı’ndan ve geniş yollardan etkilendiklerini söyledi.
T-Bikers motosiklet kulübü yöneticisi Bülent Kocaoğlu, “15 yıllık maziye sahip olan Hollanda’da kurulu bulunan motor kulübü T-Bıkers’ın yöneticisiyim. Bir çok Avrupa ülkesinde üyelerimiz var. Bu günleri gördüğümüz için Allah’a çok şükür. Bunca yıl yaptığımız etkinliklerle motor camiasına bir renk kattığımızı düşünüyoruz. 6 Haziran itibari ile bu yıl 8.sini düzenlediğimiz Türkiye turuna 5 arkadaş ile birlikte çıktık. Çok güzel geçti. 24 gündür yollardayız. Buralardan geçmişken KAYMOK motosiklet kulübüne de uğramadan geçmedik. Bizleri çok güzel ağırladılar. Onlarla birlikte bir avuç sevgi paylaşmaktan çok mutlu olduk” dedi.
Kocaoğlu, “Kayseri çok güzel, insanı ve doğasıyla Erciyes Dağı ile yollarıyla harika bir memleket. Allah izin verirse Karadeniz’e doğru yola çıkacağız. Türkiye’nin dört bir yanını gezdik sayılır. Karadeniz turu ile bitirip geldiğimiz yerlere geri döneceğiz. Türkiye’ye Edirne’den girdik. Çanakkale, İzmir üzerinden Denizli, Antalya, Konya ve Kayseri’ye doğru geldik. Yaklaşık bin 500 kilometrelik bir yolumuz var” diye konuştu.
Kayseri Motosiklet Kulübü (KAYMOK) Başkanı Serkan Önder, “Serkan Önder, “Kardeş kulübümüz olarak gördüğümüz T-Bikers’ın ziyaretinden memnun olduk. Sosyal medyadan birbirimizi takip ediyoruz. Keşke zamanları fazla olsa da uzun süre misafir edebilsek. Biz elimizden geldiği kadar ağırlamaya çalışacağız. İnşallah biz de onları Hollanda’da ziyaret etmek isteriz. Kayseri’ye geldikleri için çok mutlu olduk” şeklinde konuştu.

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