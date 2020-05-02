YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tokat
  4. Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

TOKAT HABERLERİ  | 02.05.2020 23:38 | Son Güncelleme

Hollanda'dan getirilen vatandaşlara yurt çalışanlarından "Tokat sarması"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, yurt çalışanlarının yöresel oyun havası "Tokat sarması" oynayarak eğlendirmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsün Ana Yurdunda karantina süreci devam ediyor. Burada vatandaşların her türlü ihtiyaçları karşılanarak kimi zaman çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda yurt çalışanları, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde tulum giyerek konser düzenledi.

Yöresel oyun havası "Tokat sarması" oynayan çalışanlar, vatandaşları eğlendirdi. Pencereye çıkan vatandaşlar, oyun havasına eşlik etti.

Karantinadaki vatandaşlar etkinlik için çalışanlara teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
Koronavirüs Bozcaada'ya giremediKoronavirüs Bozcaada'ya giremedi
Anahtar Kelimeler:
Hollanda Kovid-19 Tokat yeni tip koronavirüs

En Çok Okunan Yerel Haberler

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu tedavi altına alındı

Nesli tükenmekte olan Balaban Kuşu tedavi altına alındı

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Turizm cenneti Erdek’te kartpostallık görüntüler

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Muğla'da aç kalan domuzlar devlet hastanesi bahçesine indi

Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi

Kovid-19'u yenen gelin ve kayınvalidesi taburcu edildi

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Emet’te 100 aileye gıda ve alışveriş çeki yardımı

Bursa’da sağanak yağış etkili oldu

Bursa’da sağanak yağış etkili oldu

Tokat Namaz Vakitleri 3 Mayıs Pazar

İmsak
03:47
Sabah
05:25
Öğle
12:36
İkindi
16:26
Akşam
19:37
Yatsı
21:08

Tokat Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Pazar

Can Eczanesi
Merkez
Duru Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Merkez
Topçam Eczanesi
Merkez
Burcu Eczanesi
Erbaa
Anadolu Eczanesi
Niksar
Bizim Eczanesi
Turhal
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar’da yaşayacak

Prof. Dr. Ateş Kara ismi Niksar’da yaşayacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Neredeyse parmağı kopuyordu

Neredeyse parmağı kopuyordu

Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı

Dimes'ten Cabernet Sauvignon üzümü Şarabı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.