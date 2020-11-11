Hollandalı büyükelçiden ÇORBİS projesine tam not

“Türkiye’nin Yeşil Hikayeleri” programı kapsımda Çorum’a gelen Hollanda Ankara Büyükelçisi Marjanne Kwaastenıet, geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen ÇORBİS projesini inceledi.

Şehirde bisiklet kültürü ve sağlıklı yaşam için sporun yaygınlaştırılması amacıyla Çorum Belediyesi tarafından hayata geçirilen akıllı bisiklet sistemi (ÇORBİS), Büyükelçi Kwaastenıet’ten tam not aldı. Kadeş Barış Meydanı’ndaki ÇORBİS istasyonunu gezen Kwaastenıet, proje hakkında Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan bilgi aldı. İncelemelerin ardından iki öğrenciye bisiklet hediye eden Hollandalı diplomat, daha sonra bisiklete binerek meydanda tur attı.

"Bisiklet yolları yapacağız"

ÇORBİS ile Çorum’da bisiklet kullanma alışkanlığını artırdıklarını dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “Şu anda 50 bisikletimiz, 8 istasyonumuz, 96 park yerimizi var. Tüm mahallelerden talep geliyor. Pandemi süreci olması nedeniyle hijyen noktasında gerekli önlemler alındı. Önümüzdeki süreçte gelen talepler doğrultusunda hem bisiklet, hem durak hem de istasyon sayımızı artıracağız. Daha önce bisiklet yolları konusunda bir çalışma yapılmadığı için problem yaşıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan her yola bisiklet yolu da yapılması için karar aldık” dedi.