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Hollandalı Royal Dutch Shell, 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

İZMİR HABERLERİ  | 30.09.2020 11:13 | Son Güncelleme

Hollandalı Royal Dutch Shell, 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planlıyor

İZMİR (AA) - Hollandalı Royal Dutch Shell, düşük karbonlu enerjiye dönüşüm hedefi kapsamında 2022 yılının sonuna kadar 7 bin ila 9 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, 2050 yılına kadar net sıfır emisyona sahip bir enerji şirketi olma misyonunun Shell için iş planlarının da dahil olduğu "belirgin bir değişiklik" anlamına geldiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Royal Dutch Shell Üst Yöneticisi Ben van Beurden, şirketin tüm faaliyetlerinin sıfır emisyonlu olması gerektiğini, bunun da rafineriler, kimyasal alanlar, karasal ve deniz üstü üretim tesislerinde büyük değişiklikler yapılması ve aynı zamanda da sattıkları ürün cinsinin değişmesi anlamına geldiğini ifade etti.

2050'ye kadar enerji karışımlarında petrol ve gazın yer almaya devam edeceğini kaydeden van Beurden, "Ancak bu karışımda ağırlıklı olarak düşük karbonlu elektrik, biyoyakıt, hidrojen ve bunun dışındaki diğer çözümler olacak. 2050'ye yaklaşırken hala karbon kaynaklı enerji kullanan müşterilerimiz olması durumunda, bu kullanımdan kaynaklanan emisyonların giderilmesi için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Söz konusu misyon kapsamında şirketin yeniden yapılanmaya gideceğini aktaran van Beurden, "2022 yılı sonuna kadar 7 bin ila 9 bin kişi arasında işten çıkarma yapmayı planlıyoruz. Bu rakam bu yıl gönüllü olarak işten çıkmayı kabul eden yaklaşık 1500 kişiyi de kapsıyor ancak elden çıkarmalar nedeniyle Shell'den ayrılabilecekleri kapsamıyor. Alacağımız diğer önlemler dışında, yıllık sürdürülebilir maliyet tasarrufumuz ise 2 ila 2,5 milyar dolar arasında olmalı." ifadelerini kullandı.

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