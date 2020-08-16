Hollandalılar Kulaca salçasından vazgeçmiyor

Bursa'nın İnegöl, Yenişehir, Mustafakemalpaşa ve Karacabey ilçeleri ile Konya'nın Akşehir ilçesinde yetiştirilen yıllık ortalama 3 bin ton domates ile 2 bin ton acı biber, kırsal Kulaca Mahallesi'nde kurulan tesiste salçaya dönüştürülüyor.

"Mevsimsel bazı sorunlar nedeniyle domateslerimizde aksilik yaşandı. Bu yüzden domates salçası üretimine önümüzdeki hafta başlayacağız. Ülkemizin çeşitli yerlerinde olan biberleri aldık. Biberleri Hollanda'ya salça yapmak için temin ettik. Bu yıl yine Hollanda'ya yaklaşık 1000 ton biber salçası göndereceğiz. Geçen sene yaptıklarımız bu sezon da devam edecek. Hollanda sattığı yarı mamul ürünlerini bizden alıyor. Her sene itinayla ürettiğimiz biber saçlarınını Hollanda'ya gönderiyoruz. Hollanda'ya verdiğimiz ürünün mali değeri 1 milyon doları bulacak."

