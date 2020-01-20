Hollywood gülüşü özgüveni yükseltiyor

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, diş estetiği hakkında bilgi verdi.

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Hollywood gülüşü dediğimiz gülüş şekli temelde Hollywood a dayanır, bu doğru. Diş estetiği yaptırmak isteyenler için en geçerli anahtar Hollywood gülüşü" dedi.

Bugün her oyunculuk eğitiminde de olduğu gibi Hollywood gülüş eğitiminin de olduğunu ifade eden Dt. Uzunpınar, "Bu gülüş, siz gülerken 1.büyükazı dişlerinizin görünene kadar geniş bir gülümseme ile oluyor. Dudak, yanak ve diğer gülme kaslarınız aktif bir şekilde işlevini yerine getiriyor ise Hollywood gülüşe sahip olabilirsiniz" diye konuştu.

"Hollywood Gülüş; Geniş bir gülümseme ve gözlerin kısılmasına, dudakların gerilmesine ve üst dişlerinizin neredeyse tamamının görünmesi ile olur" diyen Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Dikkat edin Hollywood oyuncuların hepsinde bu gülüş mevcut. Güzel bir kahkaha öncesi hazırda bekleyen bir gülüş gibi adeta. Hollywood Gülüş şeklin çıkışı Hollywood yıldızların gülüşü ile başladığı için "Hollywood Gülüş" diyoruz. Herkes Hollywood gülüşüne sahip olamaz ama Gülüş Tasarımı yaptırabilir. Bunun için diş hekiminizden daha fazla bilgi alabilirsiniz" şeklinde konuştu.

