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Honaz Belediyesi Cumhuriyetin 100. yaşını coşkuyla kutlayacak

27.10.2023 07:30 | Son Güncelleme:
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Honaz Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yıl dönümünü, sevilen müzik grubu Necati ve Saykolar’ın yanı sıra şarkıcı Selinay konseri ve fener alayı ile kutlayacak.

Honaz Belediyesi Cumhuriyetin 100. yaşını coşkuyla kutlayacak

Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Tüm hemşehrilerimi bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacağımız etkinliğimize bekliyorum” dedi.

Honaz Belediyesi, Honazlı vatandaşlara 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu yaşatmaya hazırlanıyor. Belediye ve ilçe protokolü, 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.45’te, Belediye önünden başlayıp kapalı pazaryerinde sona erecek Fener Alayı düzenleyecek. Yürüyüşün ardından, saat 19.30’da Denizli’nin genç sesi Selinay ve ardından 20.30’da ünlü müzik grubu Necati ve Saykolar Kapalı Pazaryeri’nde sahne alacak.

Tüm Honazlıları ve Denizlilileri 28 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan konsere ve fener alayına davet eden Başkan Yüksel Kepenek, Cumhuriyetin 100’üncü yılına yaraşır etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi. Başkan Kepenek, “Sevgili hemşehrilerim, Atatürk’ün bizlere emaneti, İstiklal ve İstikbalin teminatı Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını kutluyoruz. 28 Ekim Cumartesi günü saat 18.45’te, Belediye Önünden başlayıp kapalı Pazaryerinde sona erecek Fener Alayı’nda bir araya gelecek; ardından Kapalı Pazaryerinde Necati ve Saykolar Grubu ile Selinay konserimizle Cumhuriyet Bayramımızı hep beraber kutlayacağız.” diye konuştu.

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