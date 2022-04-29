Honda Civic modellerinde kredi kampanyası sürüyor

İSTANBUL (AA) - Honda'nın Civic modellerine özel olarak başlatılan kredi kampanyası mayıs ayında da otomobil sahibi olmak isteyenler için devam ediyor.
Honda açıklamasına göre, Honda Civic Sedan'ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında, yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL'ye kadar kredi kullanımı sağlanıyor.
Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic Sedan modellerine, cazip kredi fırsatı ile sahip olmak isteyenlerin mayıs ayı bitmeden Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.
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