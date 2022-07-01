Honda Motosiklet Türkiye Brandverse Awards'ta 4. kez altın ödülün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Honda Motosiklet Türkiye, Brandverse Awards’ın SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde motosiklet kategorisinde üst üste 4. kez altın ödülün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de çok satan motosiklet markası olma unvanını da 7 yıldır koruyan marka, sosyal medya alanındaki başarılarını da aldığı ödül ile taçlandırdı.

Marketing Türkiye & BoomSonar iş birliği ile gerçekleştirilen ve Dijital Pazarlama İletişimi Platformu’nun (DPİP) destek verdiği Brandverse Awards’un kazananları Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de düzenlenen ödül töreniyle duyuruldu.

2017 yılından bu yana düzenlenen ve sosyal medya alanındaki en prestijli ödüllerden biri olan Social Media Awards Turkey, bu yıl Brandverse Awards çatısı altında yer aldı.

Ödül kapsamında, Brandverse Awards’un SocialBrands Veri Analitiği Bölümü'nde 55 binden fazla sosyal medya marka hesabı SocialBrands Sosyal Medya Marka Endeksi’ne göre tamamen analitik olarak incelendi.

1 Nisan 2021-1 Nisan 2022 döneminde markaların sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısı, takipçi artışı, paylaşılan ileti sayısı, ileti türleri, elde edilen etkileşim ve etkileşim türleri gibi birçok farklı veri değerlendirildi.

Araştırma şirketi Deloitte Türkiye’nin de uzmanlığıyla dahil olduğu süreç sonucunda sosyal medya ve dijital bölümden marka deneyimine kadar birçok kategoride ödül verildi. Honda Motosiklet Türkiye ise motosiklet kategorisinde değerlendirilerek öne çıkan marka oldu.

SocialBrands Veri Analitiği Bölümü’nde verilen ödüller tamamen istatistiksel verilerin ölçümlemesiyle tarafsız bir şekilde sahiplerini bulurken bu kategoride markaların başvurusu kabul edilmiyor.

Sosyal medya hesaplarındaki 1 yıllık verilerin ölçümlenmesi sonucunda bu yıl 4. kez altın ödül alan Honda Motosiklet Türkiye, güçlü sosyal medya yönetimiyle de öne çıkarak tüketicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

