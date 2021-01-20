Honor, CES 2021'de Honor Band 6 akıllı bilekliğini tanıttı

Spor takibinde koşu mesafesi, süre, tempo, yakılan kalori gibi değerleri bildiren akıllı bileklik, 50 metreye kadar suya dayanıklılığı sayesinde yüzerken de kullanılabiliyor. Hatta yüzme sırasında kulaç frekansı ve yüzme mesafesini de ölçüyor.

10 farklı profesyonel spor modunun yanında yeni ve popüler spor dallarıyla ilgili egzersizleri de takip edebilen Honor Band 6, egzersizi otomatik olarak tespit edip detaylı takip modunu da aktifleştirebiliyor.

Huawei TruSeen 4.0 7/24 kalp ritim takibi, kandaki oksijen seviyesini gösteren SpO2 ölçümü ve Huawei TruSleep detaylı uyku takibi gibi özellikler sunan Band 6, kadınlara yönelik periyod takibiyle de sağlığı her yönüyle kontrol etmeyi mümkün kılıyor.

1.47 inç'lik AMOLED ekranında 194 x 368 çözünürlüğe sahip olan Band 6, 2.5D kavisli camıyla da oldukça şık bir görünüm sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Honor Band 6 ile popüler akıllı bileklerine bir yenisini ekleyen Honor, MagicBook Pro dizüstü bilgisayar serisinin de hızlı şarj özelliğiyle öne çıkacak yeni üyesini kullanıcılara sundu.

İSTANBUL (AA) - Honor, salgın nedeniyle bu yıl dijital olarak düzenlenen dünyanın en önemli teknoloji fuarlarından CES'te yeni ürünlerini tanıttı.

14 güne kadar pil ömrüne sahip olan Honor Band 6, yoğun kullanımda bile 10 günlük pil süresi sağlıyor. Manyetik şarj ünitesine kolayca yerleştirilebilen bileklik, hızlı şarj özelliği de barındırıyor. Bu sayede bileklik, sadece 5 dakika şarj edilerek 2 gün boyunca kullanılabiliyor. Bluetooth üzerinden telefon aramalarını ve bildirimleri anında gösterirken, akıllı telefonun kamera deklanşörü olarak da görev alabiliyor.

Honor Band 6, meteor siyahı, martı grisi ve mercan pudrası gibi renk seçeneklerine sahip.

CES kapsamında tanıtılan ürünler arasında en iyileri ödüllendiren Newsweek, Android Authority ve Tech Radar gibi yayınlardan tam puan alan HONOR Band 6, Android Authority tarafından CES 2021'in "En İyileri" ödülüne layık görülürken, CES 2021'in "En İyi Giyilebilir Teknolojileri" arasına girmeyi başardı.

- Honor MagicBook Pro 2021

CES 2021'de tanıtılan bir diğer Honor ürünü ise hafif ancak güçlü, taşınabilir dizüstü bilgisayar MagicBook Pro 2021 oldu.

Gücünü Intel Core i5-10210U işlemciden alan Honor MagicBook Pro 2021, barındırdığı NVIDIA GeForce MX350 özelliğiyle de grafik gücünü ortaya koyuyor.