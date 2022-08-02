Honor, Çin'de akıllı telefon pazarında ilk sıraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Honor, akıllı telefon rekabetinin üst seviyede olduğu pazarlardan biri olan Çin'de ilk sıraya yerleşti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, uzun süredir Çin pazarında üst sıralarda yer alan küresel akıllı cihaz üreticisi Honor, 2022 yılının ikinci çeyreğinde ilk sıraya yerleşerek büyük bir başarıya imza attı.

Teknoloji pazarı araştırma şirketi IDC, 29 Temmuz'da son 3 aylık dönemin akıllı telefon satış raporlarını yayınladı. Rapora göre, 2022'nin ikinci çeyreğinde, Çin'in akıllı telefon pazarı yıllık yüzde 14,7 düşüşle yaklaşık 67,2 milyon adet satışa ulaştı. Katlanabilir ekrana sahip akıllı telefonlarda ise yılın ilk yarısına oranla yaklaşık yüzde 70'lik artış sağlandı ve satışlar 1,1 milyon adedi aştı.

Honor, Çin pazarında yılın ikinci çeyreğinde sevkiyat açısından ilk sıraya yerleşerek büyük bir başarı yakaladı. Yeni akıllı telefon modeli olan Honor 70'in piyasaya sürülmesiyle birlikte yüksek büyüme ivmesini sürdüren Honor, giriş seviyesi modelleri ve Magic 4 serisi gibi üst segmentte yer alan modelleri ile pazar payını artırmayı başardı.

