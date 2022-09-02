HONOR, IFA 2022’de yeni ürünleri ve son akıllı telefon modeli HONOR 70’i tanıttı

İSTANBUL (AA) - HONOR, Berlin’de düzenlenen teknoloji fuarı IFA 2022’de "Geleceği Kucaklamak" başlığıyla bir açılış etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, HONOR, IFA 2022'ye katılarak, "Geleceği Kucaklamak" başlıklı bir açılış etkinliği düzenledi. Etkinlikte konuşan HONOR yetkilileri, uluslararası pazarlara olan bağlılıklarının altını çizerken, 3 yeni ürünü HONOR 70, HONOR MagicBook 14 ve Çin dışında satışa sunulan ilk HONOR tableti HONOR Pad 8’i ile MagicOS 7.0 işletim sistemini ve yeni ses teknolojisini tanıttı.

Vlog meraklıları için tasarlanan HONOR 70, HONOR'un N Serisi akıllı telefon serisinden son modeli olarak öne çıkıyor. Şık bir tasarıma sahip olan cihaz, aynı anda hem topluluk hem de tek bir nesne, insan ya da seçili bir alana odaklanarak kullanıcıların aynı anda iki ayrı video kaydetmesine sağlayan Solo Cut moduyla piyasaya çıkıyor.

HONOR 70’in sahip olduğu IMX800 Sensörlü 54MP Süper Algılamalı Ana Kamera, 50MP Ultra Geniş ve Makro kamera içeren güçlü Çift Ana Kamera sistemi sayesinde yüksek kaliteli vloglar çekmek kolaylaşıyor. HONOR 70, Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G tarafından destekleniyor. GPU Turbo X, OS Turbo X özellikleriyle gelen akıllı telefon, her zaman hareket halinde olan vlogger'lar için video düzenleme de dahil olmak üzere performans gerektiren birçok görevde sorunsuz ve hızlı bir deneyim sunuyor.

HONOR 70 aynı zamanda 2022-2023 EISA Best Buy Smartphone ödülüne layık görüldü. EISA, 29 ülkeden 60'ın üzerinde dünyanın en saygın tüketici elektroniği dergilerinden, web sitelerinden ve sosyal medya yorumcularından oluşan uzman bir topluluk olarak biliniyor.

HONOR 70, Android 12 tabanlı HONOR Magic UI 6.1'i çalıştıran ilk HONOR N Serisi akıllı telefon olma özelliğine sahip ve "Geceyarısı Siyahı", "Kristal Gümüşü" ve "Zümrüt Yeşili" dahil olmak üzere farklı renk seçenekleri sunuyor.

HONOR 70’in Ekim ayının ilk haftasında Türkiye’de de satışa çıkması planlanıyor.

- Mobil üretkenlik hedefleyen HONOR MagicBook 14

Etkinlikte tanıtılan HONOR MagicBook 14, markanın tarihinde ilk kez OS Turbo'ya sahip olan tamamen yeni modeli. Yeni dizüstü bilgisayar, bir önceki modele kıyasla yüzde 20,8'e kadar daha iyi güç verimliliği sunuyor.

MagicBook 14, 12. Nesil Intel Core i5-12500H işlemci tarafından destekleniyor. NVIDIA GeForce RTX 2050 özel grafik kartı ile yapılandırılabilen model ister ofiste ister evde oyun oyun meraklıları için güçlü bir pil ömrü sunuyor. 75 Wh bataryayla gelen HONOR MagicBook 14, bekleme modunda 17 saate kadar pil ömrü sağlıyor ve yalnızca 15 dakikalık şarjın ardından üretkenlik yazılımı çalıştırıldığında 3,5 saate kadar çalışma süresi sunan hızlı şarj özelliğini destekliyor.

- Öğrenciler ve genç profesyonellere uygun fiyatlı HONOR Pad 8

HONOR Pad 8, öğrencilerin ve genç profesyonellerin üretkenlik ve eğlence ihtiyaçlarını karşılayan uygun fiyatlı, çok yönlü bir tablet olarak tanıtıldı. Yeni HONOR tablet, yüzde 87 ekran-gövde oranına sahip. Tablet, 12 inç 2K HONOR FullView ekrana, 8 dahili hoparlöre sahip ve 2000x1200 piksel çözünürlüğü ve 1 milyar rengi destekliyor. HONOR Magic UI 6.1'i Google Play Hizmetleri ile çalıştıran HONOR Pad 8, tüm gün bağlantı için yüksek kapasiteli 7 bin 250 mAh pil içerir ve kullanıcıların her zaman bağlantıda kalmalarını sağlıyor.

HONOR’un yeni işletim sistemi MagicOS 7.0, platformlar arası ve cihazlar arası deneyimlerde sorunsuz deneyim sağlamak için tasarlandı. Android'in yanı sıra PC ve IoT işletim sistemleri tabanlı ve farklı işletim sistemi çalıştıran cihazlar, MagicOS cihazlarına sistem düzeyinde bağlanabilecek.

MagicOS 7.0, yeni kullanıcı ara yüzü değişikliklerinin yanı sıra, kullanıcıların tek bir klavye ve fare ile bir HONOR dizüstü bilgisayarı, akıllı telefonu ve tableti kontrol etmelerini sağlayacak. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, dosyaları cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde sürükleyebilir ve dizüstü bilgisayar klavyesiyle akıllı telefon veya tablete metin yazabilir. MagicOS 7.0, 2022'nin 4. çeyreğinde resmi olarak duyurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Device Co, Ltd. Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, HONOR'un kurulduğu ilk günden bu yana herkes için daha iyi bir gelecek sağlama amacıyla sektöre büyük katkılar sağlamayı hedeflediğini belirterek, "Egzersiz ve sağlık uygulamaları çözümü olacak MagicOS 7.0'ın piyasaya sürülmesiyle, piyasadaki en üst düzey kullanıcı deneyimlerini arayan uluslararası tüketicilere cazip seçenekler sunmak için sabırsızlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- HONOR'dan yeni ses teknolojisi

Verilen bilgiye göre, IFA 2022'de duyurulan HONOR'un Uzamsal Ses çözümü, kulaklıkların yeni nesil AR ve VR deneyimleri için gereken hissiyatı yaratan geniş, sinematik 3D ses efektleri üretmesini sağlamak için tasarlandı.

HONOR'un Uzamsal Sesi, ses dışsallaştırma mesafesi ayarını destekleyen ilk ses teknolojisi ve kullanıcıların daha kişiselleştirilmiş bir dinleme deneyimine uyacak şekilde sanal ses kaynaklarının mesafesini 0,15 ila 10 metre arasında dinamik olarak ayarlamasını sağlıyor.

HONOR, aynı zamanda dünyanın dört bir yanından yaratıcı yetenekler için metaverse çağında insanları kültürle birleştirmek için teknolojinin gücünü kullanma konusunda ilham vermek amacıyla, Hamburg, Almanya'da pilot uygulama yapan küresel bir girişimi Gateway to the Future'ı da tanıttı.

