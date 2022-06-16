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Honor Image Engine tanıtıldı

16.06.2022 12:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Söz konusu çözüm, kullanıcıların basit kamera çekimlerini yaratıcı yorumlarla geliştirmelerine yardımcı oluyor

İSTANBUL (AA) - Honor, Counterpoint Research şirketinin düzenlediği bir etkinlikte görüntüleme trendleri konusundaki öngörülerini paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Honor'un yüksek kaliteli görseller oluşturmak için donanımın AI ve algoritmalarla uyum içinde çalışmasını sağlayan son teknoloji kamera çözümü Honor Image Engine'i tanıtıldı. Bu çözüm, kullanıcıların basit kamera çekimlerini yaratıcı yorumlarla geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Honor Magic4 Pro ve Honor Magic4 Ultimate, DXOMARK Genel Kamera Puanı'nda 146 puan alarak yetkili ürün değerlendirme kuruluşu tarafından şimdiye kadar verilen en yüksek puana ulaştı. Bu iki model, video çekerken yüksek kaliteli fotoğraflar çekme gibi özellikler de dahil olmak üzere çeşitli ileri teknoloji özelliklerle piyasaya çıktı.

DXOMARK Görüntü Bilimi Direktörü Herve Macudzinski de toplantıya katılan isimler arasında yer aldı. Macudzinski, Honor Magic4 Ultimate performansına ve çeşitli kamera lenslerinin çalışmasına izin veren donanım ve yazılım arasındaki uyumluluğuna değinerek DXOMARK'ın raporundaki önemli noktaları anlattı.

Toplantıya katılan fotoğrafçı ve yönetmen Eugenio Recuenco, kısa süre önce Kaleidoscope adlı filmini sadece Honor Magic4 Pro kullanarak çekti. Sunum sırasında deneyimlerini anlatan Recuenco, cihazın güçlü kamera sistemi ve Magic-Log gibi bir dizi profesyonel özelliğine değindi.

Honor Magic4 Serisi, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Mobil Platformu'ndan ve Ultra Füzyon Fotoğrafçılığı için en yeni Qualcomm AI Motoru'ndan tam olarak yararlanıyor. Bu model, farklı lensler tarafından çekilen ve birden fazla ISP tarafından işlenen görüntülerin daha iyi fotoğraf kalitesi için birbirini tamamlamasına izin veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Görüntüleme Teknik Uzmanı Weilong Hou, şunları kaydetti:

"Akıllı telefon fotoğrafçılığı sadece donanım ve yazılımla ilgili değil. Honor olarak füzyon hesaplamalı fotoğrafçılıkta ve birden fazla kameradan yararlanma konusunda oldukça başarılıyız. Akıllı telefon kamera görüntüleme kalitesini bazı DSLR kameraların sunduğu ile rekabet edebilecek seviyelere yükseltiyoruz. Honor Magic4 Serisi, inanılmaz görüntü kalitesini günlük kullanıcılar için erişilebilir hale getiren Honor Image Engine'i içeren AR-GE ekibimizin çalışmalarının bir örneği.”

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