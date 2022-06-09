"Honor MagicBook X 15" indirimli fiyatıyla satışta

İSTANBUL (AA) - Kolay taşınabilir yapısı ve güçlü performansıyla öğrencileri ve profesyonelleri hedefleyen Honor MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar mağazasına özel indirimli fiyatıyla satışa sunuldu.

Şirket açıklamasına göre, küresel akıllı cihaz üreticisi Honor'un, çalışanların ve öğrencilerin gündelik ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayan ve hafif olması sayesinde rahat taşınabilen dizüstü modeli MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar'a özel olarak kısa bir süre için 6 bin 999 TL yerine 5 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Honor MagicBook X 15 gücünü Intel'in 10. nesil Core i3 işlemcisinden alırken, 8 GB DDR4 RAM ve 256 GB NVMe SSD ile gündelik işler için güçlü bir performans da sunuyor. Model, 15,6 inç ekranı ve 1080p Full HD ekran desteğiyle kullanıcılara her ortamda net bir görüntüye ulaşma imkanı veriyor. 1,56 kilogram ağırlığa sahip olan dizüstü bilgisayar, 7 saate kadar çıkan pil ömrüyle kolayca taşınabiliyor ve uzun süre çalışmayı olası kılıyor. Ayrıca klavyeye gizlenen kamerası ve güç tuşuna entegre edilen parmak izi okuyucusuyla MagicBook X 15, güvenlik önlemleriyle öne çıkıyor.

Honor MagicBook X 15, Vatan Bilgisayar’a özel 5 bin 999 TL fiyatıyla 15 Haziran tarihine kadar kullanıcıları bekliyor.

