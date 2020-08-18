Honor'dan dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router’ı Honor Router 3

İSTANBUL (AA) – Honor'un akıllı yaşam stratejisi kapsamında tanıttığı yeni ağ ürünü Router 3, daha hızlı bir kablosuz ağa sahip olmak isteyenleri hedeflerken, en yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisiyle mobil cihazların bağlantı hızlarını yükseltecek.

Honor açıklamasına göre, şirket, tüketiciler için daha akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim yaratmak hedefiyle duyurduğu “1+8+N” stratejisi kapsamında, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

HONOR Router 3’ün sahip olduğu dört anten, kolayca katlanabiliyor. 245x159.2x39.7mm’lik boyutlarıyla geleneksel router’lardan oldukça küçük olan cihaz, evde ya da ofiste oldukça az yer kaplıyor. Üzerinde yer alan, 1000Mbps 1 adet WAN ve 3 adet LAN yuvasıyla kullanışlılık sağlıyor.

Cihazın üst kısmında bulunan “H” tuşuyla birlikte beş taneye kadar diğer Honor Router 3’lere kolayca bağlanabiliyor ve böylece evde veya ofiste kablosuz ağınızın kapsamadığı alan kalmıyor.

- Wi-Fi 6 Plus ile çok daha hızlı bir deneyim

Hisilicon tarafından geliştirilen Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti, çift çekirdekli 1.2 GHz işlemci ve Wi-Fi 6’nın avantajlarını barındıran cihaz, performansı yüksek ve akıcı bir ağ deneyimi için ultra yüksek hız ve kesintisiz bağlantı sunuyor.