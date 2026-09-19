Trabzonspor-Galatasaray derbisine saatler kala her şey belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren dev randevuda Trabzonspor ile Galatasaray, Papara Park'ta kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, bölgeden gelen şiddetli yağış haberleri futbolseverleri endişelendirmişti. Şehirde etkili olan ve zaman zaman hayatı durma noktasına getiren sağanak yağışın ardından, gözler kritik 90 dakikanın oynanacağı yeşil zemine çevrildi.

VAKUM SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ!

Zeminin su toplayıp göle dönmesi ve futbolcu sağlığını tehdit edecek bir ortamın oluşması ihtimaline karşı stadyum yönetimi anında harekete geçti. Papara Park'ın zeminine entegre edilen son teknoloji ürünü vakum sistemi aktif hale getirilerek, saha üzerinde su birikintisi oluşması kesin olarak engellendi.

MÜCADELE PLANLANDIĞI GİBİ OYNANACAK

Şiddetli yağışa rağmen yapılan son incelemelerde, zeminin futbol oynamaya son derece elverişli ve şaşırtıcı derecede iyi durumda olduğu görüntülendi. Yetkililerden alınan bilgiye göre; vakum sisteminin kusursuz çalışması sayesinde karşılaşmanın mevcut hava koşullarında planlandığı saatte oynanmasının önünde zemin kaynaklı hiçbir engel bulunmuyor. Her iki takımın teknik heyetine de zeminin durumuyla ilgili olumlu rapor verilirken, tüm Türkiye dev derbinin başlama düdüğüne kilitlenmiş durumda.

MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Ozan, Fabinho, Salah, Muçi, Aral, Franculino.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus, Leao, Deniz

GALATASARAY'DA 4 EKSİK

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina, Trabzonspor maçının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Tedavisine devam edilen Wilfried Singo da kamp kadrosunda yer almadı. Son antrenmanda aşil tendonunda ağrı hisseden Kaan Ayhan da Trabzonspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

SALAH İLE BİREBİR GÖRÜŞME!

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Galatasaray derbisi öncesi Muhammed Salah ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜSÜ

Ligdeki 5 müsabakanın tamamında gol sevinci yaşayan "Cimbom" toplamda 13 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılıları, 12'şer golle Beşiktaş, Amed Sportif Faaliyetler ve Arca Çorum FK izledi.