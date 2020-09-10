Honor'dan Ryzen 4000 serisi işlemcili yeni dizüstü bilgisayar

İSTANBUL (AA) - Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleri bulunan Honor, Berlin'de düzenlenen IFA 2020 kapsamında yeni ürün ve teknolojilerini tanıttı. Bu ürünlerden yeni dizüstü bilgisayar Honor MagicBook Pro, içerik üreticilerin yaratıcılıklarını ve performanslarını artırmaya yardımcı olmak üzere barındırdığı yeni teknolojiler ve tasarımıyla öne çıkıyor. Şirket açıklamasına göre, AMD'nin en yeni nesil 6 çekirdekli Ryzen 5 4600H mobil işlemcisi ve Radeon Vega 6 grafik işlem ünitesine sahip olan MagicBook Pro, zorlu görevlerin üstesinden gelirken bile güçlü bir performans sunuyor. Ultra hızlı 512GB kapasiteli PCIe NVM SSD sürücüsü ve 16GB DDR4 çift kanal belleği ile dizüstü bilgisayar, üst düzey veri aktarım hızını hem dosyaları okurken hem de aktarırken sunuyor. İkişer adet fan ve ısı borusu barındıran dizüstü bilgisayarın soğutma sistemi, geleneksel fanlara göre yüzde 20 daha fazla hava akımı sağlarken, termal tasarımı ısıyı etkin şekilde dağıtıyor. Seviyesindeki en uzun pil ömrüne sahip olan Honor MagicBook Pro, 56Wh pil kapasitesi sayesinde tam şarjda 11 saate kadar dayanabiliyor. İçerisinde 65W'lık hızlı şarj cihazıyla sunulan laptop, bu cihazla birlikte sadece yarım saat içinde pilini yüzde 50'ye kadar doldurabiliyor.

Honor MagicBook Pro, tüm bu özelliklerinin yanında iyi bir ekran deneyimi sunuyor. 15 inç'lik boyutunda 16.1 inç'lik FullView ekran barındıran bilgisayar, yüzde 90'lık bir ekran-kasa oranına ve sadece 4.9mm'lik ultra ince çerçeveye sahip. sRGB renk skalasının yüzde 100'ünü sağlayabilen ekran, 300nit parlaklıkla birlikte filmler, fotoğraflar ve oyun için iyi bir görsellik sunuyor. Dünyanın en önemli sertifikasyon kuruluşlarından TÜV Rheinland tarafından sertifikalandırılan bu ekran, geleneksel ekranlarda yaşanan titremeyi azaltarak daha rahat ve güvenli bir deneyim sunmayı başarıyor. 1,7 kilogram ağırlığında ve 16,9 mm inceliğindeki Honor MagicBook Pro, kolayca taşınabiliyor. Uzay grisi renginde bir alüminyum kasaya sahip olan laptop, "X-Yacht" tasarımıyla öne çıkıyor. Hobor MagicBook Pro, klavyesinde yer alan kamera tuşunun altına gizlenmiş bir pop-up web kamerasına sahip. Böylece kullanıcılar, web kamerasını kullanmadıkları zamanlarda bile güvende oluyorlar. Ayrıca, üzerinde parmak izi okuyucu barındıran bir güç tuşu sayesinde Honor MagicBook Pro'yu hızlıca açabiliyor ve ekstra bir güvenlik katmanı ekleyebiliyorlar.