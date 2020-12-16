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Honor'dan yeni yıl hediyeleri için "Honor Watch GS Pro" alternatifi

İSTANBUL HABERLERİ  | 16.12.2020 11:31 | Son Güncelleme

Honor'dan yeni yıl hediyeleri için "Honor Watch GS Pro" alternatifi

İSTANBUL (AA) - Gençlere yönelik teknolojik ürünleri bulunan Honor, yeni yıl hediyeleri için alternatifler sunuyor.

Honor açıklamasına göre, 25 güne kadar çıkan pil süresi, 14 farklı askeri testi başarıyla geçen ve akıllı telefon bağlantısı olmadan da devrede olan GSP işleviyle Honor Watch GS Pro, yeni yılda yeni keşiflere güvenle çıkmak isteyenlere yönelik hediye alternatifi olarak öne çıkıyor.

Yeni akıllı saat Honor Watch GS Pro, yüksek hassasiyetli çift uydu konumlandırma sistemi, rotadan dönüş ve anlık hava değişimlerini öngören barometre gibi özellikleriyle kullanıcıların yeni yerler keşfederken kaybolma riskini ortadan kaldırıyor. Honor Watch GS Pro'nun GPS dışında Glonass uydu konumlandırma sistemi de bulunuyor.

Gün doğumu ve gün batımı saatlerini veren akıllı saat, yine Ay'ın doğumu ve batımıyla birlikte bulunduğu evre bilgisiyle hareketleri planlamayı kolaylaştırıyor.

Honor Watch GS Pro, 50 metreye kadar da suya dayanıklılığa sahip olan ve ABD ordusunun askeri standartlara uygunluk için belirlediği MIL-STD-810 testlerinden başarıyla geçti. Akıllı saat, bu testlerde 70 derece yüksek ve eksi 40 derece düşük sıcaklık, tuz spreyi, nem, kum, toz, şok ve titreşim gibi 14 farklı ve dayanıklılık sınavında başarı elde etti.

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