Hopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında hizmet veren hastanelerde, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon bilim dalında büyük önemi olan ozon, proloterapi, akupunktur ve diğer tamamlayıcı tedavilerin uygulanması amacıyla “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezi (GETAT)” hizmete açılmaya devam ediyor. Bu birimde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzman hekimler hizmet veriyor.

Artvin’in Hopa İlçesi Devlet Hastanesinde düzenlenen törenle hizmete açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT), devlet hastanelerinde hizmet veren Karadeniz’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor.

Açılışta konuşan Doktor Mukadder Karakaya, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezinde, kupa, hacamat, Mezoterapi, Akupunktur gibi hizmetler verdiklerini ifade ederek “Devlet Hastaneleri bünyelerinde GETAT merkezimiz Karadeniz’de ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Burada amacımız bu işlemler genellikle merdiven altı yapılıyor. Bu işlemlerin devlette sağlıklı koşullarda sağlamak. Biz de bu şekilde hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi (GETAT) açılışına AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, hastane yönetimi ve çalışanlar katıldı.

