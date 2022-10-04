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  4. Hopi Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetimi Direktörü Mihrican Ünlü oldu

Hopi Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetimi Direktörü Mihrican Ünlü oldu

04.10.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yeni görevinde ekibi ile veri bilimini kullanarak Hopi’nin 13,6 milyonu aşkın kullanıcısının davranışlarını ve alışveriş izlerini; iş ortakları tarafında ise kampanya performanslarını analiz edecek

İSTANBUL (AA) - Hopi, gelecek vizyonu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hopi’nin Veri Bilimi ve CRM Kampanya Yönetimi Direktörlüğü görevine Mihrican Ünlü getirildi.

Analitik ve CRM alanında 15 yıllık tecrübesi bulunan Ünlü, Hopi’ye katılmadan önce BluTV’de Veri ve Analiz Müdürü olarak görev aldı.

Ünlü yeni görevinde ekibi ile veri bilimini kullanarak Hopi’nin 13,6 milyonu aşkın kullanıcısının davranışlarını ve alışveriş izlerini; iş ortakları tarafında ise kampanya performanslarını analiz edecek. Çıkan akıllı veriler ışığında ise Hopi’nin kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi yolculuğunda müşteri ilişkileri, satış ve pazarlama faaliyetlerine destek olacak.

Verilen bilgiye göre, Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezun olan Ünlü, Yüksek Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Profesyonel iş hayatındaki Analitik kariyerine Garanti Teknoloji ile adım atan Ünlü, ardından Avea’da CRM alanındaki proje çalışmalarına devam etti.

Daha sonra Deloitte Danışmanlık kapsamında perakende, telekom, banka ve kamu kurumlarında birçok analitik proje gerçekleştirdi. 2016'da Boyner Holding’de 5 yıl boyunca CRM Analiz Kıdemli Müdürü olarak görev alarak grubun tüm şirketlerinin analitik yol haritalarının belirlenmesi ve ilgili projelerin gerçekleştirilmesi çalışmalarına katkıda bulundu.

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