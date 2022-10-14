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Hopi'den ekim ayı kampanyası

14.10.2022 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hopi kullanıcısı olan veya Hopi uygulamasını telefonuna indirip yeni hesap açan her bir kullanıcıya 100 Hopi Paracık otomatik olarak hediye ediliyor

İSTANBUL (AA) - Kullanıcılarına yüzlerce markada geçerli avantajlı kampanyalar, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi, dijital cüzdan ve mobil ödeme özelliği gibi fırsatlar sunan Hopi, ekim ayı boyunca sürecek olan “Aniden Gelen Paracıklar” kampanyasını duyurdu.

Hopi'den yapılan açıklamaya göre, mevcutta Hopi kullanıcısı olan veya Hopi uygulamasını telefonuna indirip yeni hesap açan her bir kullanıcıya 100 Hopi Paracık otomatik olarak hediye ediliyor.

Madame Coco, Kığılı, Boyner, EnPlus, Hemington, Defacto ve HopiShop başta olmak üzere onlarca markada geçerli bu kampanya dahilinde hediye edilen paracıklar, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise 200 TL değerinde kullanılabiliyor.

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