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Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu göreve başladı

ERZURUM HABERLERİ  | 20.08.2020 09:42 | Son Güncelleme

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu göreve başladı.İçişleri Bakanlığı’nın 2020/362 sayılı kararnamesiyle Denizli’ye bağlı Baklan İlçe Kaymakamlığı görevinden Erzurum Horasan Kaymakamlığı’na atanan Burak Dertlioğlu görevine başladı.Burak Dertlioğlu kimdir?Kaymakam Burak Dertlioğlu Gölcük’te doğmuş olup Elazığ nüfusuna kayıtlıdır.

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu göreve başladı

Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu göreve başladı.
İçişleri Bakanlığı’nın 2020/362 sayılı kararnamesiyle Denizli’ye bağlı Baklan İlçe Kaymakamlığı görevinden Erzurum Horasan Kaymakamlığı’na atanan Burak Dertlioğlu görevine başladı.
Burak Dertlioğlu kimdir?
Kaymakam Burak Dertlioğlu Gölcük’te doğmuş olup Elazığ nüfusuna kayıtlıdır. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olarak tamamladı.
Bir süre Elazığ Valiliği bünyesinde İl Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan sınavı kazanarak Elazığ Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliğine intisap etti.
Muğla/Dalaman ve Çankırı/Çerkeş’te Kaymakam Refikliği stajını, Mersin İli ve Mülkiye Teftiş Kurulu İstanbul Grup Başkanlığında Mülkiye Müfettişi Refakatinde stajını tamamladıktan sonra Mersin/Aydıncık ilçesinde Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. 2016 yılında ise bir süreliğine İngiltere Portsmouth Üniversitesinde akademik çalışmalarda bulunmuş olup hâlihazırda Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi ve Kent Çalışmaları alanında Yüksek Lisans eğitimine devam etmektedir.
Kaymakamlık Kursunu başarı ile tamamlayarak Tomarza ilçesinde göreve başlayan Dertlioğlu 2018/57 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Baklan Kaymakamlığı görevine atanmış olup, 2020/362 sayılı Kararname ile de Horasan Kaymakamlığı görevine atanmıştır. Kaymakam Dertlioğlu evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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