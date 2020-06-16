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Horasan’da 1 köy karantinaya alındı

ERZURUM HABERLERİ  | 16.06.2020 11:16 | Son Güncelleme

Erzurum’un Horasan Kaymakamlığı ilçeye bağlı Alagöz Köyü’nün korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.Horasan Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, Alagöz Köyünde 14 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını açıklandı.Horasan Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Alagöz Köyünde 14 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Horasan’da 1 köy karantinaya alındı

Erzurum’un Horasan Kaymakamlığı ilçeye bağlı Alagöz Köyü’nün korona virüs nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındığını duyurdu.
Horasan Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, Alagöz Köyünde 14 Haziran 2020 tarihinden itibaren ilçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 14 günlük karantina sürecinin başladığını açıklandı.
Horasan Kaymakamlığınca yapılan duyuruda, "Korona virüs (Covid-19) vakaları konusunda alınan tedbirler kapsamında son dönemde ilçemizde vakaların görüldüğü Alagöz Köyünde 14 Haziran 2020 tarihi saat 17:00 itibariyle 14 gün süre ile karantina tedbirlerinin uygulanmasına ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Alınan kararlara uyulmaması durumunda ve her seferinde olmak üzere 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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