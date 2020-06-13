Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası

Erzurum’da il dışından Horasan ilçesine gelerek korona virüsle mücadele kapsamında 14 gün ‘ev izolasyon’ kurallarını ihlal eden 5 kişi 15 bin 750 TL para cezasına çaptırıldı.

Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ’ev izolasyon’ kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı. İl dışından Horasan’a geldikleri için Covid-19 salgını nedeniyle 14 gün ev izolasyonunda kalmaları yönünde şahıslara tebliğ edilmesine rağmen, polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan denetimlerde şahısların bahse konu adreslerde bulunmamaları ve ev izolasyonunu ihlal etmeleri sebebiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (282.Madde) gereğince 3 bin 150 TL toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım para cezası uygulandığı açıklandı.

Öte yandan İlçe Kaymakamı vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyardı.



