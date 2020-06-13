YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası

Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası

ERZURUM HABERLERİ  | 13.06.2020 13:06 | Son Güncelleme

Erzurum’da il dışından Horasan ilçesine gelerek korona virüsle mücadele kapsamında 14 gün ‘ev izolasyon’ kurallarını ihlal eden 5 kişi 15 bin 750 TL para cezasına çaptırıldı.Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ’ev izolasyon’ kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı.

Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası

Erzurum’da il dışından Horasan ilçesine gelerek korona virüsle mücadele kapsamında 14 gün ‘ev izolasyon’ kurallarını ihlal eden 5 kişi 15 bin 750 TL para cezasına çaptırıldı.
Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgınla alakalı mücadele tüm hızıyla sürerken, Horasan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ’ev izolasyon’ kurallarını ihlal edenleri yakın takibe aldı. İl dışından Horasan’a geldikleri için Covid-19 salgını nedeniyle 14 gün ev izolasyonunda kalmaları yönünde şahıslara tebliğ edilmesine rağmen, polis ekipleri ve İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte yapılan denetimlerde şahısların bahse konu adreslerde bulunmamaları ve ev izolasyonunu ihlal etmeleri sebebiyle 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (282.Madde) gereğince 3 bin 150 TL toplamda 15 bin 750 TL idari yaptırım para cezası uygulandığı açıklandı.
Öte yandan İlçe Kaymakamı vatandaşları sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Horasan’da ev izolasyonunu ihlal eden 5 kişiye 15 bin 750 TL para cezası

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine MağarasıHüzünlü bir aşk hikayesini bağrında saklayan milyonlarca yıllık mağara: Baredine Mağarası
Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...Dikkat! Cildinizde bu belirtileri görüyorsanız...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Şifa deposu kenger sakızının kilosu bin liradan satılıyor

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Van’da bir iş yerinde yılan paniği

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Hair World Turkey kurucu ortağı Demir Akıllıoğlu: “Saç ekimi için gelen 500 bin kişinin yarıdan fazlası Avrupalı”

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Esenler’de korona virüs pankartı konusu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Genç işadamı Ateş Ahlatçı: “Korona süreci, Türkiye’nin esnek ve dinamik yapısını dünyaya gösterdi”

Erzurum Namaz Vakitleri 13 Haziran Cumartesi

İmsak
02:44
Sabah
04:39
Öğle
12:20
İkindi
16:17
Akşam
19:51
Yatsı
21:38

Erzurum Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Cumartesi

Kırküzer Eczanesi
Palandoken
Uçar Eczanesi
Yakutiye
Yeni Nenehatun Eczanesi
Yakutiye
Yayla Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Erzurum’da denetimler aralıksız sürüyor

Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

Futbolcu ve çalışanlarında Kovid-19'a rastlanan Erzurumspor'un tesisleri 14 günlüğüne kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.