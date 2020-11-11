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Horasan’da Geleceğe Nefes Projesi kapsamında 300 fidan toprakla buluştu

ERZURUM HABERLERİ  | 11.11.2020 14:29 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Erzurum’un Horasan İlçesinde 300 adet fidan toprakla buluştu.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Erzurum’un Horasan İlçesinde 300 adet fidan toprakla buluştu.Geleceğe nefes projesi kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesinde sedir, mavi servi, leylandı (mazi) ve mavi ladin olmak üzere 300 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesinin Horasan İlçesi ayağında saat 11:11’de fidan dikimi gerçekleştirildi.Fidan dikim programına Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, Ak Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, Milliyetçi Harekat Partisi İlçe Başkanı Köksal Çerçi, Horasan Orman İşletme Şefi Turgut Özen, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan, Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt daire amirleri ve öğretmenler katıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi hakkında bilgi veren Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, “Daha yeşil bir Horasan, daha yeşil Erzurum ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk.

Horasan’da Geleceğe Nefes Projesi kapsamında 300 fidan toprakla buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Erzurum’un Horasan İlçesinde 300 adet fidan toprakla buluştu.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Erzurum’un Horasan İlçesinde 300 adet fidan toprakla buluştu.
Geleceğe nefes projesi kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi bahçesinde sedir, mavi servi, leylandı (mazi) ve mavi ladin olmak üzere 300 adet fidan dikimi gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesinin Horasan İlçesi ayağında saat 11:11’de fidan dikimi gerçekleştirildi.
Fidan dikim programına Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Horasan Belediye Başkanı Hüseyin Sağlam, Ak Parti Horasan İlçe Başkanı Recep Karataş, Milliyetçi Harekat Partisi İlçe Başkanı Köksal Çerçi, Horasan Orman İşletme Şefi Turgut Özen, Horasan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sinan Ayhan, Horasan İlçe Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt daire amirleri ve öğretmenler katıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesi hakkında bilgi veren Horasan Kaymakamı Burak Dertlioğlu, “Daha yeşil bir Horasan, daha yeşil Erzurum ve daha yeşil bir Türkiye için fidanları toprakla buluşturduk. Güzel bir Türkiye’de yaşamamız için birçok şey yapıyoruz. Hep birlikte gelece nefes vermek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ’Geleceğe nefes’ projesi kapsamında Horasan Toprak Mahsulleri fidan dikim Alanında, mavi servi, leylandı (mazi) ve mavi ladin olmak üzere 300 adet fidanı toprakla buluşturduk” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ’Geleceğe nefes’ projesinde programa katılanlar hep birlikte fidan dikerek, dikilen fidanlara can suyunu verdi.

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