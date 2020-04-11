Horasan’da yasağın ardından caddeler ıssız kaldı

Türkiye’de, 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Horasan’da sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.

Türkiye’de, 30 büyükşehirde ve Zonguldak’ta 2 günlüğüne sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından Erzurum un Horasan ilçesinde de sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.

Tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, geçtiğimiz günlerde 30 Büyükşehir ve Zonguldak’a giriş ve çıkışlar 15 günlüğüne sınırlandırılmıştı. Bu kapsamda dün akşam alınan tedbir kararı kapsamında, 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Horasan’da sokağa çıkma yasağının ardından sokak ve caddeler adeta bomboş kaldı.

Şehrin belirli noktalarında polis ve zabıta ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

