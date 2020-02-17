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Horozkentspor, Alanya Demirspor’u 5-0 mağlup etti

DENİZLİ HABERLERİ  | 17.02.2020 17:03 | Son Güncelleme

Denizli kadın futbol takımı Horozkentspor, 3.Lig’in 3’üncü grup 12.

Denizli kadın futbol takımı Horozkentspor, 3.Lig’in 3’üncü grup 12. hafta maçında Alanya Demirspor’a konuk oldu. Horozkentspor kadın futbol takımı maçı 5-0 skorla kazandı.
Denizli’nin tek kadın futbol takımı Horozkent Spor Kulübü 3.Lig’deki yolculuğuna emin adımlarla ilerliyor. 12. haftada Alanya Demirspor’a konuk olan yeşil-siyahlı ekip maçın başlamasıyla birlikte 7.dakikada Rabiya İsgi’nin ayağından gol buldu. Maçın 11’inci dakikasında ise Seda Er durumu 2-0 yaptı. Horozkentspor ilk yarıyı 2-0 üstünlükle bitirdi. Oyun üstünlüğünü koruyan Denizli ekibi ikinci yarıda yaptığı baskı ve ataklar ile maçın skoru 5-0 yaparak Antalya’dan galibiyetle döndü.
Denizli kadın futbol takımı olan Horozkentspor 12’de 12 yaparak gruptaki liderliğini sürdürüyor.

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