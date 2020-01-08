YURTHABER
  4. ’Hoş geldin bebek’ projesi aileleri mutlu ediyor

’Hoş geldin bebek’ projesi aileleri mutlu ediyor

MERSİN HABERLERİ  | 08.01.2020 15:04 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, ’Hoş geldin bebek’ projesi aileleri mutlu etmeye devam ederken, bir hafta önce başlayan proje kapsamında ulaşılan aile sayısı 20’ye yükseldi.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, yeni yılın ilk gününde hayata geçen ’Hoş geldin bebek’ projesi devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi tarafından uygulamaya konulan, ’Hoş geldin bebek’ projesi aileleri mutlu etmeye devam ederken, bir hafta önce başlayan proje kapsamında ulaşılan aile sayısı 20’ye yükseldi.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, yeni yılın ilk gününde hayata geçen ’Hoş geldin bebek’ projesi devam ediyor. Akdeniz ve Mersin’de yaşamı güzelleştiren ve adeta gönüllere dokunan sosyal proje ile yeni bebek sahibi olan aileleri ziyaret eden Başkan Gültak, ebeveynlerin heyecan ve mutluluğuna ortak olmuş, hediyelerini vermişti.
Vatandaşların büyük ilgisi ve memnuniyeti altında devam eden proje sayesinde yeni bebek sahibi olan aileler, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nde görevli psikolog, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşan Rehberlik ve Danışma Merkezi uzman ekibi tarafından evlerinde ziyaret edilmeye devam ediyor. Projede görevli uzman ekip, sadece bir hafta içinde 20 ailenin mutluluğuna ortak oldu.
Aileleri ziyaretlerde, içinde annenin ve dünyaya gözlerini yeni açan bebeğin birçok ihtiyacının olduğu bir çanta dolusu ürün hediye ediliyor. Bebek çantasının yanı sıra, annenin bilmesi gereken birtakım bilgiler de aktarılıyor. Aileler, en mutlu günlerinde kendilerini düşündüğü ve yalnız bırakmadığı için Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler, duygulandıklarını dile getirdiler.
Çantada yok yok
Kentte ses getiren örnek proje kapsamında hazırlanan çantada, anne ve bebeğinin ihtiyacı olabilecek neredeyse her şey bulunuyor. Bebek bezinden biberona, şampuandan ateş ölçere kadar çoğu detayın düşünüldüğü çantalarda ayrıca anneye, bebeğini büyütürken yardımcı olacak bilgilendirme kartları da yer alıyor. Uzman ekip, ebeveynlere, 0-6 yaş arası gelişim dönemini anlatan anne-baba rehberi verirken, çocuk bakımı, beslenmesi ve uyku düzeni ve manevi rehberlik konularında da bilgiler aktarıyor.
Akdeniz Belediyesi’nin hayata kattığı ‘Hoş geldin bebek’ projesinden faydalanmak isteyen ailelerin, yaşadıkları mahallenin muhtarlığına müracaat etmesi gerekiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme... Milyonları ilgilendiriyor! Ve belli oldu, ek ödeme...
Başkan Yılmaz’dan acil müdahale ekibine gece denetimiBaşkan Yılmaz’dan acil müdahale ekibine gece denetimi
Toroslar Belediyesi, karda mahsur kalan hasta için seferber olduToroslar Belediyesi, karda mahsur kalan hasta için seferber oldu
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Göz gözü görmedi! Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü!

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Seyhan’a 5 kardeş şehir

Bunalıma girdi, kendini astı

Bunalıma girdi, kendini astı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tatil edilen okulu su bastı, tatil bir gün daha uzatıldı

Tokat’ta çatı yangını

Tokat’ta çatı yangını

Mersin Namaz Vakitleri 8 Ocak Çarşamba

İmsak
06:23
Sabah
07:48
Öğle
12:53
İkindi
15:27
Akşam
17:48
Yatsı
19:08

Mersin Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Çarşamba

Anatolia (Yenişehir) Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Beydağı Eczanesi
Merkez
Demirel Eczanesi
Merkez
Gizem Uygun Eczanesi
Merkez
Kemal Eczanesi
Merkez
Kısmet Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Başkan Tollu’dan Polislere ’powerbank’

Minik Öğrenciler Yerli Malı Haftası’nı Defile Ve Pazar Kurarak Kutladı

Minik Öğrenciler Yerli Malı Haftası’nı Defile Ve Pazar Kurarak Kutladı

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

Fetö Soruşturması Yapan Savcı Fetö'den Tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.