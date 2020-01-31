YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. ’Hoş geldin bebek’ projesinde 200’ncü bebeğe ulaşıldı

’Hoş geldin bebek’ projesinde 200’ncü bebeğe ulaşıldı

MERSİN HABERLERİ  | 31.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesince yürütülen ’Hoş geldin bebek’ projesi büyük bir ilgiyle devam ederken, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuk sahibi olan 200’üncü aileyi ziyaret ederek sevinç ve heyecanlarına ortak oldu.Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın talimatıyla başlayan, ’Hoş geldin bebek’ projesi, yoğun ilgi altında devam ediyor.

Akdeniz Belediyesince yürütülen ’Hoş geldin bebek’ projesi büyük bir ilgiyle devam ederken, Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuk sahibi olan 200’üncü aileyi ziyaret ederek sevinç ve heyecanlarına ortak oldu.
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’ın talimatıyla başlayan, ’Hoş geldin bebek’ projesi, yoğun ilgi altında devam ediyor. Proje kapsamında, ilçe sınırları içerisinde yaşayıp yeni bebek sahibi olan aileler ziyaret ediliyor, dünyaya gözlerini yeni açan bebekler ve anneler için her türlü ihtiyacın yer aldığı çanta hediye ediliyor.
200’üncü bebeğin ailesine ziyaret
Projenin başladığı yılın başından bugüne dek onlarca aileyi evinde ziyaret ederek, sevinç ve mutluluğunu paylaşan Başkan Gültak, proje kapsamında ulaşılan 200’üncü aileyi ziyaret etti. Karakaya Ailesini, yaşadıkları Çilek Mahallesi’nde bulunan evlerinde ziyaret eden Gültak, dede Mahmut Karakaya ile baba Seyhan ve anne Birsen Karakaya ile bir araya geldi, ailenin yeni bireyi olan henüz 1 haftalık Mahmut bebeği kucağına alarak uzun bir süre sevdi. Gültak, "Projemizi başlattığımız yılbaşından bugüne dünyaya gelen 200’üncü bebeğimizi ve ailesini ziyarete geldik. En güzel günlerinde, anne ve babaların sevinç ve mutluluğuna ortak olmak, dünyaya gözlerini yeni açan güzel bebeklerimize bir nebze katkıda bulunmak istedik. Geçmişte unutulan insanlarımıza ulaşmak, gönüllerine dokunmak istiyoruz. Hayatın her anında insanlarımızın gönlüne dokunan hizmet ve projeleri hayata katmaya devam edeceğiz” dedi.
Aileden, Başkan Gültak’a teşekkür
Başkan Gültak’ın en mutlu ve sevinçli günlerinde kendilerini ziyaret etmesi ve projeyi hayata katmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Karakaya Ailesi de teşekkürlerini dile getirdi. Ziyarette, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli psikolog, sosyolog ve ilahiyatçıdan oluşan Rehberlik ve Danışma Merkezi ekibi de çocuk sağlığı ve bakımı, beslenmesi, uyku düzeni gibi konularda ebeveynlere bilgiler verdi. Bu yılın başında hayata geçen proje kapsamında ailelere hediye edilen çantada; bebek bezinden biberona, şampuandan ateş ölçere kadar birçok ürün yer alıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Sebahat Konya son yolculuğuna uğurlandı

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Diyarbakır’da Yeşilçam Ajansı kuruldu

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Kılıçdaroğlu'ndan Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki:

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Sağlıklı yaşam ve kültür bu parkta buluşacak

Mersin Namaz Vakitleri 31 Ocak Cuma

İmsak
06:16
Sabah
07:38
Öğle
13:00
İkindi
15:47
Akşam
18:11
Yatsı
19:28

Mersin Nöbetçi Eczaneler31 Ocak Cuma

Aysel Eczanesi
Merkez
Baturay Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Dicle Eczanesi
Merkez
İrfan Eczanesi
Merkez
Kaleyolu Eczanesi
Merkez
Merve Önel Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Mezitli’de Elazığ ve Malatya için seferberlik

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Toroslar’da kar festivali heyecanı

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz ilçesinde metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla üniversiteye hazırlanıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.