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’Hoş geldin bebek’ projesinde ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu

MERSİN HABERLERİ  | 29.04.2020 13:11 | Son Güncelleme

Akdeniz Belediyesi’nin, 2020 yılının ilk gününde başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi sayesinde ulaşılan bebek sayısı, sadece 4 aylık süreçte bin 85’e ulaştı.Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, bu yılın ilk gününde başlayan ve en önemli sosyal amaçlı hizmetlerden biri olan ’Hoş geldin bebek’ projesi, korona virüs salgınına karşın kesintisiz şekilde devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi’nin, 2020 yılının ilk gününde başlattığı ’Hoş geldin bebek’ projesi sayesinde ulaşılan bebek sayısı, sadece 4 aylık süreçte bin 85’e ulaştı.
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatıyla, bu yılın ilk gününde başlayan ve en önemli sosyal amaçlı hizmetlerden biri olan ’Hoş geldin bebek’ projesi, korona virüs salgınına karşın kesintisiz şekilde devam ediyor. Büyük ilgi gören proje kapsamında, Akdeniz ilçe sınırlarında 0-3 aylık bebekleri olan ailelere ulaşılarak, içinde bebeğin ve annenin birçok ihtiyacını karşılayan çeşitli ürünlerin bulunduğu çanta hediye ediliyor.
4 ayda ulaşılan aile sayısı bin 85 oldu
Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle, ev ziyaretlerine ara veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, bu kez mahalle mahalle, sokak sokak gezerek, yeni çocuk sahibi olan ailelerle kapıda buluşuyor. Yeni yılın ilk günü ile birlikte başlayan proje sayesinde, sadece 4 ay içinde ulaşılan aile ve bebek sayısı bin 85’e ulaştı.
Ailelere, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın selamlarını da ileten ekipler, ardından içinde bebek bezi, biberon, mama, ateş ölçer, pudra ve daha birçok ürünün bulunduğu çantaları ebeveynlere hediye ediyor. Ailelere ayrıca, belediyenin uzman psikologu tarafından hazırlanan ’Anne-baba rehberi’ adlı kitapçık da veriliyor.
Bu zorlu günlerde unutulmadıkları için hem çok duygulandıklarını hem de sevindiklerini ifade ederek, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak’a teşekkür eden anne ve babalar, dünyaya gözlerini yeni açan minik bebeklerine hediye edilen bir çanta dolusu üründen de çok memnun kaldıklarını dile getirdiler.

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