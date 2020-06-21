YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. ‘Hoş geldin minik Arabanlı’ projesi hayata geçirildi

‘Hoş geldin minik Arabanlı’ projesi hayata geçirildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 21.06.2020 13:13 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan ‘Hoş geldin minik Arabanlı’ projesi hayata geçirildi.

Gaziantep’in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan ‘Hoş geldin minik Arabanlı’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçları kaymakamlık tarafından karşılanacak.
Projenin ekonomik olarak desteklenmesi gereken aileleri ve ilk çocuğu olan anne babaları kapsadığını belirten Kaymakam Abdulhamit Mutlu, bebeklerin her türlü ihtiyaçlarının proje ile karşılandığını söyledi. Mutlu, hazırlanan projenin içerinde ise, çocuk beşiği, çocuk yürüteci, zıbın takımları ve çamaşır, bez gibi ana ihtiyaçlardan, mama kaşığı, krem çeşitleri, tırnak makası gibi en küçük ihtiyaçlara hazırlandığını belirterek, “Projemiz kapsamında ilçemizde her ay yenidünyaya gelmiş minik Arabanlı bebeklerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Arabanlı çocuk sahibi olacak olan anne ve baba adayları Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze doğumdan en az 1 ay önce başvurmaları gerekmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki 8 yeni doğan bebeklerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte ailelerimizin de yüzlerini güldürdüğümüz projemizle yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz’’ dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattıİlk kez mayolu görüntülenen Mucize Doktor'un Açelya'sı selülitleriyle olay yarattı
Sahtekar dilencinin yaptıkları şoke ettiSahtekar dilencinin yaptıkları şoke etti
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Gaziantep Namaz Vakitleri 21 Haziran Pazar

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:29
Akşam
20:01
Yatsı
21:39

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler21 Haziran Pazar

Elif Eczanesi
Sehitkamil
Ercan Eczanesi
Sehitkamil
Koçer Eczanesi
Sehitkamil
Maya Eczanesi
Sehitkamil
Ü.Kasapbaşı Eczanesi
Sehitkamil
Yeşilova Eczanesi
Sehitkamil
Berfin Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Kendisini ağaca astı

Kendisini ağaca astı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.