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Houston Rockets seride öne geçti

NBA HABERLERİ  | 05.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

NBA Batı Konferansı yarı finalinde Utah Jazz'ı 113-92 yenen Houston Rockets, seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Houston Rockets seride öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları konferans yarı finalinde Houston Rockets, deplasmanda Utah Jazz'ı 113-92 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Rockets'ın Jazz deplasmanında 113-92 kazandığı Batı Konferansı yarı final üçüncü maçında James Harden, 25 sayı, 12 asist, 4 ribauntluk performansıyla galibiyette başrol oynadı. Deplasmanda kazanarak saha avantajını geri alan Rockets'ta Eric Gordon 25, Chris Paul 15, Clint Capela ve Trevor Ariza 11'er sayı buldu. Jazz'da Royce O'Neale 17, Alec Burks 14, Rudy Gobert 12, Donovan Mitchell 10 sayı attı.

Pelicans son şampiyona karşı kazandı

Batı Konferansı'nın diğer yarı finalinde New Orleans Pelicans, sahasında son şampiyon Golden State Warriors'ı 119-100 mağlup ederek seride ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi. Pelicans'ta Anthony Davis 33 sayı, 18 ribaunt, 4 top çalma, Nikola Mirotic 16 sayı, 13 ribaunt, 3 asist, Jrue Holiday 21 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Rajon Rondo 4 sayı, 10 ribaunt, 21 asistle galibiyete katkı sağladı. Warriors'ta Klay Thompson 26, Kevin Durant 22, Stephen Curry 19 sayı üretti. NBA play-off'larına 2 maçla devam edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
NBA utah jazz houston rockets

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