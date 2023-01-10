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Hozat’ta kuduz karantinası: Sokak hayvanları aşılanıyor

10.01.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli’nin Hozat ilçesinde telef olan bir inekte kuduz tespit edilmesi üzerine kaymakamlık tarafından ilçede karantina uygulamasına geçildi. Karantina sonrası sokak hayvanlarını aşılama çalışması başlatıldı.

Hozat’ta kuduz karantinası: Sokak hayvanları aşılanıyor

Edinilen bilgiye göre, Hozat ilçesinde ölen bir inekten alınan numune, Elazığ Veteriner Kontrol Enstitü Müdürlüğü laboratuvarına gönderildi. Numune analiz sonucunun pozitif çıkması üzerine ilçede karantina ilan edildi. Hayvan giriş ve çıkışlarının 6 ay boyunca yasaklandığı ilçede, köpeklerin serbest şekilde dolaşmaları da yasaklandı.

Vatandaşlara evcil hayvanlarını dışarı çıkarmama konusunda belediye hoparlörlerinden anons yapılırken, sokak hayvanları da aşılanma başlandı.

Söz konusu yasaklara uymayanlara 5996 sayılı kanun doğrultusunda 46 bin 159 TL cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

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