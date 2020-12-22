HRÜ dijital akademi ile eğitimcilere destek olacak

Harran Üniversitesi, pandemi döneminde öğretim elemanlarının ve öğretmenlerin online öğretim becerilerini destek sağlayacak.

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜSEM) koordinatörlüğünde yürütülecek projede “eğitimcilerin tekno-pedagojik becerilerini artırma” vurgusuyla eğitimciler için Dijital Akademi hayata geçiriliyor.

Proje ile eğitimcilerin ücret karşılığında alabilecekleri kurs ve eğitim programları, tamamen ücretsiz olarak verilecek. Eğitimciler, süre kısıtlaması olmadan istedikleri zaman interaktif eğitim alabilecek. Ayrıca katılımcıların, alanları dışında kendilerini geliştirebilmeleri ve ilerlemeleri de desteklenecek. Dijital Akademi katılımcıların kendi hızlarına göre öğrenmelerine imkân sağlayacak ve ilgili içerikler artarak daha fazla eğitimciye hitap edecek şekilde genişletilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen proje kapsamında eğitimcilerin derste ne tür online araçlar ile etkili ders işleyeceklerine ilişkin eğitim paketleri oluşturulacak. Bunlara ek olarak kapsamlı eğitici eğitimi, e-öğrenmenin temelleri, ters yüz edilmiş öğrenme, 21. yüzyılda öğrenmenin doğasına ilişkin yeni bilgiler, online ders materyali hazırlama, eğitimde bilgi ve iletişim teknoloji (BİT) entegrasyonu, alternatif ve online ölçme değerlendirme araçları, e-dersler için öğretim tasarımı gibi konular da yer alacak.

HARÜSEM Müdürü Dr. Ahmet Göçen ve Müdür Yardımcısı Umut Kuran’ın koordinasyonunu yapacağı projede Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri başta olmak üzere birçok üniversiteden konu uzmanlarının desteği alınacak. Pilot çalışmalar sonucunda tekno-pedagojik eğitim programları tüm eğitimcilerin kullanımına sunulacak.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına desteklerinden dolayı teşekkür eden Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, “Dijital Akademi’nin kuruluş amacına uygun olarak eğitimlerde eğitimciler hep aktif katılımcı olacak. Paket programlar mümkün oldukça interaktif şekilde oluşturulacak ve dinamik takip sistemiyle katılımcıların ilerlemeleri de desteklenecektir” diye konuştu.

