YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. HRÜ Hayvan Hastanesi ruhsatını aldı

HRÜ Hayvan Hastanesi ruhsatını aldı

05.02.2021 14:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin ruhsat başvuru süreci Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sonuçlandırıldı.Hayvan Hastanesinin ruhsatlandırılarak resmi bir kimlik ve misyon kazanmasının sadece Şanlıurfa’ya değil aynı zamanda bölgeye hizmet verecek eğitim-araştırma yönlü hayvan hastanesi olması yönünde büyük önem taşıdığını belirten Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinin ruhsat başvuru süreci Tarım ve Orman Bakanlığı’nca sonuçlandırıldı.
Hayvan Hastanesinin ruhsatlandırılarak resmi bir kimlik ve misyon kazanmasının sadece Şanlıurfa’ya değil aynı zamanda bölgeye hizmet verecek eğitim-araştırma yönlü hayvan hastanesi olması yönünde büyük önem taşıdığını belirten Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nihat Denek; “Bu gelişme şehrimizin hayvancılıktaki potansiyelini hem teknik hem de bilimsel açıdan geliştirecektir. Veteriner Fakültesi olarak bölgemizde hayvan sağlığıyla ilgili ciddi bir hizmet verecek olmanın yanı sıra fakülte öğrencilerimiz için de son derece iyi bir uygulama alanı ve staj alanı oluşturması yönüyle de fayda sağlayacaktır.
Hastane bünyesinde ameliyatların yapıldığı 1 operasyon salonu, 1 görüntüleme (Radyoloji) ünitesi, 3 büyük hayvan muayene salonu, 3 küçük hayvan/pet (kedi, köpek, süs hayvanı) muayene salonu, 1 rutin biyokimya laboratuvarı ve hocaların kullanacakları ofisler bulunmakta. Hastanemizde klinik bilimler alanında uzman 9 öğretim üyesi, 4 araştırma görevlisi ve çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisi görevlerini sürdürmektedir.
Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, şehrin hayvancılık faaliyetlerine katkılar sunmak adına çalışmalar yapmaya, teknik, altyapı ve donanım olarak kendini geliştirmeye devam edecektedir. Hastanemizin daha modern bir hizmet olarak hizmete kazandırılmasında emeği geçen Harran Üniversitesi yöneticilerimize desteklerinden ötürü teşekkür ederiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
TELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDITELABYAD SINIR KAPISINA ÖSO BAYRAĞI ASILDI
1/

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
05:56
Sabah
07:17
Öğle
12:44
İkindi
15:35
Akşam
18:00
Yatsı
19:17

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Büyük Eczanesi
Haliliye
Florya Eczanesi
Haliliye
Özçelik Eczanesi
Haliliye
Can Eczanesi
Eyyubiye
Forum Eczanesi
Karakopru
Ensar Eczanesi
Akcakale
Nazım Kankılıç Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

Karaköprü zabıtasından pandemi denetimi

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda polise mukavemet gösteren 10 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonu operasyonunda polise mukavemet gösteren 10 kişi gözaltına alındı

Göbeklitepe yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Göbeklitepe yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

ŞUÇGAD’tan Başsavcı Yeniçeri’ye ziyaret

ŞUÇGAD’tan Başsavcı Yeniçeri’ye ziyaret

Gençlik merkezindeki kursiyerleri ziyaret etti

Gençlik merkezindeki kursiyerleri ziyaret etti

Beyazgül vatandaşlarla bir araya geldi

Beyazgül vatandaşlarla bir araya geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.