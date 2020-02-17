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HRÜ’de Göç ve Mültecilik Çalıştayı

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Harran Üniversitesinde gençliğin gözüyle göç ve mültecilik çalıştayı başladı.Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi ve Strateji Kalkınma Derneği koordinasyonu ile Ulusal Ajans tarafından desteklenen, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi, Adıyaman Üniversitesi ve Mutluluğu İnşa Edenler Derneği paydaşlığında uygulanan “Farklıyız Aynıyız” projesi kapsamında ‘Gençliğin Gözüyle Göç ve Mültecilik’ çalıştayı yoğun katılımla başladı.Irkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında farkındalığı arttırmak ve mülteci-göçmen adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Türkiye’deki göç ve sığınmacı sorunlarının çözümü ile politika reformlarının gelişimine gençler tarafından da katkı sunulmasına imkân sağlanması hedeflenen programın, çevre illerden ve Şanlıurfa’dan toplam 250 katılımcı genç ile, iki gün boyunca göç, mültecilik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konularında sunumlarla devam etmesi planlanıyor.Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi salonunda gerçekleşen programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof.

Harran Üniversitesinde gençliğin gözüyle göç ve mültecilik çalıştayı başladı.
Harran Üniversitesi Göç Politikaları Uygulama Araştırma Merkezi ve Strateji Kalkınma Derneği koordinasyonu ile Ulusal Ajans tarafından desteklenen, Şanlıurfa İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürlüğü, Mardin Artuklu Üniversitesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Göç Araştırma Merkezi, Adıyaman Üniversitesi ve Mutluluğu İnşa Edenler Derneği paydaşlığında uygulanan “Farklıyız Aynıyız” projesi kapsamında ‘Gençliğin Gözüyle Göç ve Mültecilik’ çalıştayı yoğun katılımla başladı.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında farkındalığı arttırmak ve mülteci-göçmen adaptasyonunu kolaylaştırmak amacıyla yürütülen proje kapsamında Türkiye’deki göç ve sığınmacı sorunlarının çözümü ile politika reformlarının gelişimine gençler tarafından da katkı sunulmasına imkân sağlanması hedeflenen programın, çevre illerden ve Şanlıurfa’dan toplam 250 katılımcı genç ile, iki gün boyunca göç, mültecilik, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık konularında sunumlarla devam etmesi planlanıyor.
Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi Fen-Edebiyat Fakültesi salonunda gerçekleşen programa, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İbrahim Alp, Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık, Stratejik Kalkınma Derneği Başkanı Hasan Kaplan, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Göç ve Acil Durum Eğitim Daire Başkanı Metin İnci, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan program, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Suriyeli Çocuklardan Oluşan Müzik Korosunun sahne almasıyla devam etti.
Çalıştaya ev sahipliği yapma münasebetiyle açış konuşmasını yapan Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik: “Böylesine geniş kapsamlı ve anlamlı bir programın üniversitemizde yapılmasından dolayı gerçekten mutluyum. Bu konuda emeği geçen, arka planda çalışan tüm arkadaşlarımıza ve proje ekibine teşekkür ediyorum. Projenin başlığında da gördüğünüz gibi bu proje farklılıklar üstüne inşa edilmiştir. Ben de bir rektör olarak yabancı uyruklu öğrencilerimizi çok önemsiyorum. Farklılıkları ile huzurlu bir eğitim alabilmeleri için üniversite olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu vesileyle üniversite öğrencilerimiz için şehirdeki öğrenci yurdu sorununun da bir an önce çözüme kavuşmasını temenni ediyorum. Hayırlı bir program olmasını diliyorum” dedi.
İki gün sürecek Farklıyız Aynıyız Projesi programının sonunda özellikle gençler olmak üzere toplumda göç, sığınmacılık, birlikte yaşama kültürü ve yabancı düşmanlığı gibi konularda anket uygulanması, farkındalığı artıracak aktiviteler ile yaygın öğrenme modeli, eğitim içerikleri hazırlanıp uygulanması ve nihayetinde karar alıcılara sunulmak üzere politika öneri belgesi hazırlanması hedeflenmektedir. Böylelikle sığınmacı ve yerli gençlerin proje kapsamındaki ortak çalışmalarının ülkemizin göç konusundaki politika reformlarına katkıda bulunması hedeflenmektedir.

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