HSBC, GSYH ve ticaretteki toparlanma ile MENAT Bölgesi’nde büyümeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - HSBC Grubu, ülke ekonomileri ve uluslararası ticaretteki toparlanma ile birlikte gelecek on yıllık dönemde dünyanın en hızlı büyüyecek bölgelerinden biri olma potansiyeline sahip, Türkiye’nin de dahil olduğu MENAT Bölgesi’ndeki (Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türkiye) faaliyetlerini büyütmeyi planlıyor.

HSBC açıklamasına göre, HSBC Grubu’nun MENAT Bölgesi’nde faaliyet gösterdiği dokuz pazar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinden toparlanmayı sürdürüyor. HSBC, bölge genelinde ekonomik büyüme ve uluslararası ticaretin küresel ortalamanın üzerinde gerçekleşerek banka müşterileri için yeni fırsatlar yaratmasını bekliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HSBC MENAT Üst Yöneticisi (CEO) Martin Tricaud, HSBC olarak, gelecek on yılda dünyada en hızlı büyüyecek bölgelerden biri konumunda olan MENAT Bölgesi’nde iddialı büyüme planlarının bulunduğunu belirtti.

Tricaud, “Bu kapsamda, hem kurumsal bankacılık portföyümüzde yer alan kamu, çok uluslu şirketler ve daha küçük ama hızlı büyüyen şirketlerin ihtiyaçlarını hem de bireysel bankacılık portföyümüzde yer alan müşterilerimizin birikim yönetimi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.