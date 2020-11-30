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HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç'un acı günü

KONYA HABERLERİ  | 30.11.2020 13:34 | Son Güncelleme

Geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Halil Koç'un babası İsmet Koç'un cenazesi, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldığı tören ile Konya'da toprağa verildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Halil Koç'un vefat eden babası İsmet Koç, memleketi Konya'da TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı cenaze töreninin ardından defnedildi.

Konya'daki ikametinde dün öğle saatlerinde kalp krizi geçiren İsmet Koç (93), ambulansla kaldırıldığı Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.

Merhum Koç için Parsana Camisi'nde cezane töreni düzenlendi. Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koç ailesine taziye dileklerini iletti.

Koç'un cenazesi, Konya İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu tarafından yapılan duanın ardından, kılınan cenaze namazına müteakip Musalla Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Koç'un oğulları HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, Konya İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve yakınlarının yanı sıra, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Adalet Bakan yardımcıları Zekeriya Birkan ve Hasan Yılmaz, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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