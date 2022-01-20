HSK, 4 bin 236 hakim ve savcıyı kapsayan terfi çalışmasını tamamladı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, 4 bin 236 hakim ve Cumhuriyet savcısını kapsayan 2021 Aralık dönemi terfi çalışmasını tamamladı.
Kurulun sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 154 hakim ve savcı birinci sınıfa ayrıldı, 227 hakim ve savcı ise birinci sınıf oldu.
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