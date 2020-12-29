HSK Kararnamesi ile İzmir’de yeni görevlendirmeler belli oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HK) Başkanlığından yapılan atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İzmir’de bulunan ve başka bir şehre görevlendirilen isimler belli oldu. Bazı isimler de İzmir’de farklı bir göreve getirildi.

Yeni görevlendirmeler şöyle:

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi olan Faruk Ertaç İzmir Hakimliğine,

İzmir Hakimi olan Süleyman Demirel İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Cumhuriyet Savcısı olan İsmail Güler İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Hakimi olan Leyla Yağdı İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi olan Süleyman Kandiş Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Cumhuriyet Savcısı olan Veli San İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olan Celal Tekin Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına,

İzmir Cumhuriyet Savcısı olan Zafer Dur İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Cumhuriyet Savcısı olan Güneş Okur İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Tuna Tekin Alanya Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Menderes Metin İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi olan Ömer Şen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına,

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mustafa Yağız İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Hakimi olan Yasemin Öztürk Çalışal Kocaeli Hakimliğine,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi olan Filiz Türkay İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığına,

İzmir Hakimi Seyit Gazi Balkaya İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi olan Uğur Ocak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Hakimi Cihan San İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Hakimi Tülün Akbey İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Hakimi Mehmet Erol İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına,

İzmir Cumhuriyet Savcısı Mert Öykü Özdemir Trabzon Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Hakimi Ülviye Müjde Tursun İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Cumhuriyet Savcısı Fadime Balalioğlu Yıldız Konya Cumhuriyet Savcılığına,

İzmir Hakimi olan Yeşim Şimşek Adana Hakimliğine,

İzmir Hakimi Mustafa Köse Büyükçekmece Hakimliğine,

Yargıtay Tetkik Hakimi Zafer Turan İzmir Hakimliğine,

İzmir Hakimi Osman Esebalı Konya Hakimliğine,

Erzurum Hakimi olan Burak Gazi Soydemir Seferihisar Hakimliğine,

Söke Hakimi olan Merve Terzi Kösem Ödemiş Hakimliğine,

Tire Cumhuriyet Savcısı Sema Nur Çakal Hakkari Hakimliğine,

Ödemiş Hakimi İlhan Kurt Kızıltepe Hakimliğine,

Ödemiş Hakimi Ömer Söylemez Gümüşhane Hakimliğine,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi olan Mehmet Kaplan İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,

Muğla İdare Mahkemesi Başkanı Cavit Erdem İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi olan Hülya Zeliha Yıldırım Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi olan Nejla Şen Yünsel Adana Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,

Samsun Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Engin Gündüz İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Evrim KaracanAnkara Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kurul Müfettişi olan Mirac Gülçiçek İzmir Bölge İdare Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Fahriye Akyol Savran Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi olan Ferhat Savran Gaziantep İdare Mahkemesi Üyeliğine,

İzmir Vergi Mahkemesi Üyesi olan Tuğçe İrem Akın Danıştay Tetkik Hakimliğine,

İzmir İdare Mahkemesi Üyesi Efe Akın, Danıştay Tetkik Hakimliğine

