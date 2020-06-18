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HSK kararnamesi ile Kulp’ta 1 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 18.06.2020 10:36 | Son Güncelleme

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden 1 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı.HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti.

HSK kararnamesi ile Kulp’ta 1 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile Diyarbakır’ın Kulp ilçesinden 1 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı.
HSK Kararnamesi ile adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 ilin başsavcısının görev yeri değişti. Bu kapsamda Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde görev yapan Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özer Akyurt Cumhuriyet Savcılığına, hakim Yadigar Sekin Çeşme hakimliğine ve hakim Fatma Zehra Konuk Küçük Akçakoca hakimliğine atandı.
Bandırma hakimi Fatma Toptan, Dikili hakimi Sinan Kızılaslan ve Ergani hakimi Saim Yetkin Kulp hakimliğine atandı.

HSK kararnamesi ile Kulp’ta 1 savcı ve 2 hakimin tayini çıktı

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