Huawei, 3 farklı kategoride yeni ürünlerini tanıttı

İSTANBUL (AA) - Huawei, akıllı telefon tarafında nova 10 Pro, nova 10, nova 10 SE ile birlikte yeni amiral gemisi Mate 50 Pro’yu, akıllı saatler tarafında Watch D ve Watch GT 3 SE ve tablet tarafında ise MatePad Pro’yu tanıttı.

Huawei'nin yeni ürünlerinin tanıtımına ilişkin İstanbul’da bir otelde basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Huawei’nin dünyanın ilk 10 seviyeli Ayarlanabilir Fiziksel Diyaframlı kameraya sahip amiral gemisi akıllı telefonu Mate 50 Pro, sektörün ilk 60MP ön kamerası ve gelişmiş SuperCharge modlarında sahip şık tasarımlı nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar, 12,6 inçlik yeni nesli amiral gemisi tablet MatePad Pro, kan basıncı ölçümü ve EKG izleme özelliğine sahip ilk Huawei akıllı saati Watch D ve çok beğenilen GT Serisi saatlerin yeni üyesi Watch GT 3 SE tanıtıldı.

Türkiye'de Huawei nova 10 14 bin 999 TL'den, nova 10 Pro 16 bin 999 TL'den ve MatePad Pro da 17 bin 999 TL'den satışa çıkarken, diğer ürünlerin pazara giriş tarihi ve satış fiyatı henüz açıklanmadı

-Huawei nova 10 ve nova 10 Pro

Toplantıda verilen bilgilere göre, yeni nova 10 ve nova 10 Pro akıllı telefonlar nova tasarımını devralarak yenilikçi, son teknoloji işçiliği Star Orbit Ring ile bir araya getiriyor. 10. nesil nova Serisi akıllı telefonlar, mobil ön kamera teknolojisinin inovasyonuna öncülük etmeye devam ediyor. Her iki cihaz da 4K video çekimi yapabilen etkileyici 60MP Ultra Geniş Açılı ön kameraya sahip ve Huawei nova 10 Pro’da ayrıca kristal netliğinde yakın çekimler için ek bir 8MP portre kamerası bulunuyor.

Her iki cihaz da gelişmiş görüntü işleme, yüksek ekran yenileme hızları ve hızlı şarj etme özelliğine sahip 50 MP arka kamera da dahil olmak üzere bir dizi etkileyici özelliğe sahip. Arka kamera, Huawei’nin amiral gemisi sınıfı RYYB Renk Filtresi Dizisini benimsiyor. Ayrıca düşük ışıklı ortamlarda ideal fotoğrafçılık sonuçları sunan QPD ve sıfır deklanşör gecikmesi teknolojisi (ZSL) ile Anında AF'yi destekleyerek her anı yakalamak için AI Anlık Görüntü işlevine de sahip. Pil ömrünü daha da geliştirmek için Huawei, hızlı şarj teknolojisindeki yeniliklere de öncülük etmeye devam ediyor. Nova 10 Pro, 100W Huawei SuperCharge'ı destekliyor. Anında şarj için güç tüketimi sınırlarını aşan yeni Turbo Modu ile donatıldı. Telefonu 20 akikada tamamen şarj ederken yüzde 60'a kadar şarj etme 10 dakika sürüyor.

-Huawi MatePad Pro

Yeni nesil amiral gemisi tablet Huawei MatePad Pro, dış tasarım, ekran kalitesi, görsel-işitsel deneyim, yazılım ve donanım açısından güncellendi. Bu güncellemeler, tüketicilere daha akıllı bir tablet deneyimi yaşatırken PC benzeri bir deneyim sunarak tablet ürünlerinin yaratıcılığını ve üretkenliğini daha da artırıyor. 120 Hz yüksek yenileme hızına, yüzde 90 ekran-gövde oranına ve Evrensel Renk Tutarlılığı teknolojisine sahip yüksek renk doğruluğu 12,6 inç Huawei OLED Gerçek Renkli FullView Ekran ile bütünleşti ve böylece daha zengin özellikler ve tutarlı renkli görüntüler sunuyor.

-Huawei Watch D

Yeni Watch D Huawei akıllı saat, günlük sağlık izleme yardımcısı olarak tüketicilerin yeni tercihi olabilir. Gelişmiş EKG yüksek performanslı sensör modülüne ve kan basıncı izleme özelliğine sahip CE Tıbbi Cihaz Yönetmeliği sertifikası ile onaylanan ilk akıllı saat olma özelliği taşıyor.

Ancak Watch D, bir kan basıncı sensöründen veya kalp atış hızı izleme cihazından çok daha fazlası olarak görülüyor. Sağlık ölçümünün yanı sıra bilimsel uyku izleme, tüm gün SpO2 izleme, cilt sıcaklığı algılama veya stres izleme gibi bir akıllı saatin tüm özelliklerini destekleyen ve 70’ten fazla egzersiz modu ile donatılmış tam işlevli bir akıllı saat olarak görülüyor.

-Huawei Watch GT 3 SE

Huawei’nin akıllı saat pazarında dikkati çeken Watch GT ailesinin en yeni üyesi Watch GT 3 SE ise özellikle dış mekan kullanımı göz önünde bulundurularak tasarlandı. Akıllı saat, 11 milimetre inceliği ve 35,6 gram ağırlığı ile kullanımı kolaylaştırıyor. Süper otomobillerden ilham alarak geliştirilen açık gövde tasarımı ve kadran dışına yerleştirilmiş çift global konumlama anteni sayesinde Watch GT 3 SE, GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU ve QZSS konumlandırma sistemlerinin hepsini birden kullanarak mutlak doğrulukta konumlama yapabiliyor. 18 profesyonel spor modu da dahil 100’den fazla egzersiz ve spor modunu destekleyen akıllı saat 336 saate kadar pil ömrü sunuyor.

-Huawei Mate 50 Pro

Yeni Mate 50 Pro, Huawei tarihinde şimdiye kadar yapılmış en güçlü amiral gemisi akıllı telefon ve Mate Serisi inovasyonunun doruk noktası olarak görülüyor.

Amiral gemisi Huawei Mate 50 Pro, optik sistem, mekanik yapı, görüntüleme teknolojisi ve görüntü işlemede önemli gelişmeleri içeren 10 seviyeli ayarlanabilir fiziksel diyaframa sahip son teknoloji 50 MP Ultra Diyafram Kamerası ile geldi. Ultra Diyaframlı Kamera, görüntü parlaklığını, ışık ve gölge ayrıntılarını ve ayrıca soğuk ve sıcak karşılaştırmalarını mükemmel ayarlamak için XD Fusion Pro görüntü motoru ve yüksek ışık alımı ile çalışan f/1,4 geniş diyafram ile donatıldı. Akıllı diyafram, otomatik modda tanımlanan sahne ve çekim senaryosu ile diyafram boyutuna uyacak şekilde ayarlanıyor. Profesyonel moda geçmek, alan derinliğini ve bulanıklık derecesini manuel olarak ayarlamaya olanak tanıyor.

Yeni Mate 50 Pro, İsviçre'nin SGS şirketinin beş yıldızlı cam düşme direnci sertifikasının doğrulandığı gibi, cihazı daha esnek ve düşmeye karşı dayanıklı kılan "Kunlun Glass" ekran camıyla birlikte geliyor.

-Huawei Mobil Servisleri (HMS)

Huawei’nin HMS ekosistemi kullanıcılara birden fazla cihazda üstün haritalama ve gezinme, arama, posta ve alışveriş özellikleri sunmak için etkileyici bir hızla gelişmeye devam ediyor. Kullanıcılara, Huawei akıllı telefona uygulama indirmek için birden fazla çözüm sunuluyor. 45 milyondan fazlası Avrupa'da olmak üzere aylık 580 milyon aktif kullanıcıya sahip olan AppGallery'de 1 milyondan fazla uygulama bulunuyor. AppGallery’deki uygulama sayısı geçen yıla göre yüzde 147 arttı. 5,75 milyondan fazla kayıtlı geliştirici, daha da fazla uygulamayı ekosisteme dahil etmek için çalışıyor.

